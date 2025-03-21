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21 Марта , 10:38

Мать мобилизованного из Башкирии отправила на СВО партию свечей и спичек

Волонтёры республики, кроме окопных свечей, начали делать для участников СВО негаснущие спички.

Мать мобилизованного из Башкирии отправила на СВО партию свечей и спичек
Мать мобилизованного из Башкирии отправила на СВО партию свечей и спичек

Такие спички горят более 15 минут, не боятся ветра и сырости, что особенно важно в донбасском межсезонье. 

Партию специальных спичек приготовила жительница деревни Юнусово Мечетлинского района Рита Кадрбаева. Её сын служит на передовой с 2022 года и сообщает о нуждах бойцов. Рита также отправляет солдатам мёд с собственной пасеки, суповые заготовки, соки и тёплые вещи.

Фото:telegram-канал волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова.

Источник: telegram-канал волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова.

Мать мобилизованного из Башкирии отправила на СВО партию свечей и спичек
Мать мобилизованного из Башкирии отправила на СВО партию свечей и спичек
Мать мобилизованного из Башкирии отправила на СВО партию свечей и спичек
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