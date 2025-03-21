Особенно активные действия российских войск фиксируются на Краснолиманском направлении, где штурмовые группы получают поддержку артиллерии и танков мотострелкового полка «Башкортостан». Об этом сообщает НТВ.

Артиллерия и танки «разбирают» укрепления противника, обеспечивая продвижение подразделений. В огневом мешке оказалось около 500 солдат и офицеров ВСУ, отмечает Илья Лядвин. Российские силы наступают на двух участках: с севера — вдоль реки Жеребец в сторону Торского, с юга — со стороны Червоная Диброво и Серебрянского лесничества, где задействованы танкисты батальона имени Сергея Зорина.

Командир танкового экипажа с позывным «Спортсмен», служащий в полку с 2023 года, стал одним из самых опытных танкистов подразделения. «Не мог оставаться дома, когда все друзья ушли на СВО. Хотелось пройти этот путь вместе, чтобы потом вспоминать моменты службы. И конечно, же вернуться домой с победой», — подчеркнул он. Экипаж «Спортсмена» участвовал в штурме восточных подступов к Торскому, обеспечивая проход десантников на позиции ВСУ.

Противник пытается контратаковать дронами, но группа прикрытия использует антидроновые ружья и дробовики для их уничтожения. Любые попытки ВСУ восполнить потери в районе Торского и Заречного пресекаются огнём артиллерии дивизиона имени Мугина Нагаева. «Противник оборудовал в жилых домах пункты управления БПЛА. После нашей работы по ним уменьшились полёты FPV-дронов и разведчиков», — рассказал командир гаубичного дивизиона с позывным «Михалыч».

Артиллеристы также поддерживают огнём штурмовиков в районе Ямполовки, где противник пытается восстановить утраченные позиции. Несколько выстрелов гаубицы заставляют ВСУ отступать.

Источник и фото:НТВ.