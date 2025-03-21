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21 Марта , 11:30

Подразделения полка «Башкортостан» помогли штурмовикам занять позиции ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали 20 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и четыре станции спутниковой связи Starlink ВСУ.

Подразделения полка «Башкортостан» помогли штурмовикам занять позиции ВСУ
Подразделения полка «Башкортостан» помогли штурмовикам занять позиции ВСУ

Особенно активные действия российских войск фиксируются на Краснолиманском направлении, где штурмовые группы получают поддержку артиллерии и танков мотострелкового полка «Башкортостан». Об этом сообщает НТВ.

Артиллерия и танки «разбирают» укрепления противника, обеспечивая продвижение подразделений. В огневом мешке оказалось около 500 солдат и офицеров ВСУ, отмечает Илья Лядвин. Российские силы наступают на двух участках: с севера — вдоль реки Жеребец в сторону Торского, с юга — со стороны Червоная Диброво и Серебрянского лесничества, где задействованы танкисты батальона имени Сергея Зорина.

Командир танкового экипажа с позывным «Спортсмен», служащий в полку с 2023 года, стал одним из самых опытных танкистов подразделения. «Не мог оставаться дома, когда все друзья ушли на СВО. Хотелось пройти этот путь вместе, чтобы потом вспоминать моменты службы. И конечно, же вернуться домой с победой», — подчеркнул он. Экипаж «Спортсмена» участвовал в штурме восточных подступов к Торскому, обеспечивая проход десантников на позиции ВСУ.

Противник пытается контратаковать дронами, но группа прикрытия использует антидроновые ружья и дробовики для их уничтожения. Любые попытки ВСУ восполнить потери в районе Торского и Заречного пресекаются огнём артиллерии дивизиона имени Мугина Нагаева. «Противник оборудовал в жилых домах пункты управления БПЛА. После нашей работы по ним уменьшились полёты FPV-дронов и разведчиков», — рассказал командир гаубичного дивизиона с позывным «Михалыч».

Артиллеристы также поддерживают огнём штурмовиков в районе Ямполовки, где противник пытается восстановить утраченные позиции. Несколько выстрелов гаубицы заставляют ВСУ отступать.

Источник и фото:НТВ.

Подразделения полка «Башкортостан» помогли штурмовикам занять позиции ВСУ
Подразделения полка «Башкортостан» помогли штурмовикам занять позиции ВСУ
Подразделения полка «Башкортостан» помогли штурмовикам занять позиции ВСУ
Автор:Юлия Кононова
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