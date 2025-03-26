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26 Марта , 10:11

«Особенности уразы на передовой»: как пост помогает бойцам СВО из Башкирии

30 марта мусульмане по всему миру завершат священный месяц Рамадан, включая участников специальной военной операции из Башкирии, которые в настоящее время находятся на передовой, защищая страну. О духовной значимости поста и его влиянии на бойцов рассказал имам-ахунд Зауралья, священнослужитель Хамза-хазрат Хафизов.

«Особенности уразы на передовой»: как пост помогает бойцам СВО из Башкирии
«Особенности уразы на передовой»: как пост помогает бойцам СВО из Башкирии

По словам Хафизова, большинство мусульман, участвующих в СВО, стараются соблюдать пост, несмотря на сложные условия. Особенно много среди них представителей Башкирии. Хотя халяльная еда не всегда доступна, бойцы заранее готовят пищу, совершая сухур (утренний прием пищи) и ифтар (вечернее разговение). Пост в Рамадан, как один из пяти столпов ислама, не только укрепляет веру, но и способствует очищению организма.

Хафизов отметил, что в исламе предусмотрены послабления для тех, кто находится в пути или в сложных условиях. Однако бойцы предпочитают соблюдать пост, а пропущенные дни восполняют позже.

Для военнослужащих вера является внутренним стержнем, который помогает им преодолевать трудности. Соблюдение поста укрепляет их дух и приносит духовное вознаграждение. В хадисах сказано, что те, кто соблюдал пост, войдут в Рай через специальные врата.

Мусульмане на передовой отличаются силой духа и готовностью к самопожертвованию. По словам Хафизова, бойцы часто говорят: «Мы не боимся смерти». В исламе павшие в бою считаются мучениками (шахидами), которые получают высшую награду — Рай.

На передовой праздники, такие как Ураза-байрам и Курбан-байрам, отмечаются в особых условиях. В прошлом году, по поручению Верховного муфтия Талгата Тажетдинова, в зону СВО было доставлено 15 овец для празднования Курбан-байрама. В этом году планируется посетить зону СВО, чтобы вместе с бойцами отметить Ураза-байрам. Для безопасности мероприятия проводятся в небольших группах в блиндажах или лесополосах.

Таким образом, пост в Рамадан для бойцов на передовой — это не только религиозный долг, но и источник духовной силы, помогающий им в выполнении своей миссии.

Источник: ИА “Башинформ”.

Фото:Валерий Шахов.

«Особенности уразы на передовой»: как пост помогает бойцам СВО из Башкирии
«Особенности уразы на передовой»: как пост помогает бойцам СВО из Башкирии
«Особенности уразы на передовой»: как пост помогает бойцам СВО из Башкирии
«Особенности уразы на передовой»: как пост помогает бойцам СВО из Башкирии
«Особенности уразы на передовой»: как пост помогает бойцам СВО из Башкирии
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