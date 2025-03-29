В Башкирии откроют реабилитационный центр для участников СВО

Современный лечебно-оздоровительный комплекс, расположенный на территории площадью 27 гектаров, способен разместить до 700 отдыхающих. В санатории функционируют пять отделений, которые оказывают лечебно-консультативную помощь по 30 медицинским специальностям. Генеральный директор санатория «Зеленая Роща» Фиял Байтеряков отметил, что в здравнице проводятся кардио- и нейрореабилитация, а также лечение заболеваний органов пищеварения, дыхания, костно-мышечной и нервной систем, эндокринных нарушений и других патологий.

Во время визита Глава региона осмотрел первый корпус санатория, посетил ряд лечебных кабинетов и столовую. В рамках осмотра обсуждались планы по созданию на базе здравницы специализированного центра для реабилитации инвалидов и участников специальной военной операции. Для реализации этого проекта потребуется провести ремонт и реконструкцию корпуса, включая создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями: обустройство пандусов, расширение дверных проемов и установку современных лифтов. Также необходимо будет закупить современное медицинское оборудование.

Радий Хабиров поручил подготовить проектно-сметную документацию для реконструкции первого корпуса. При этом он подчеркнул, что уже с мая 2025 года санаторий начнет принимать участников СВО для проведения необходимой медицинской реабилитации. Глава региона отметил, что после анализа возможностей санатория было принято решение использовать существующие ресурсы, которые в настоящее время задействованы лишь на 25%.

«Мы хотим создать реабилитационный центр для участников СВО и искали разные варианты, вплоть до строительства нового объекта. Однако, проанализировав возможности санатория «Зеленая роща», мы увидели, что здесь уже есть необходимые площади и инфраструктура, которые используются не в полной мере. Корпус, конечно, требует ремонта и обновления оборудования, но в целом это идеальное решение. Пока мы будем заниматься проектированием и реконструкцией, уже с мая начнем принимать участников СВО, нуждающихся в реабилитации. Параллельно будем поэтапно проводить ремонтные работы. Необходимо создать доступную среду, внедрить новые методики, и это потребует значительных усилий. Но главное, мы нашли оптимальное решение», — заявил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана также отметил, что создание реабилитационного центра на базе санатория поможет защитить территорию от возможных посягательств со стороны строительных компаний. «Здесь постоянно возникают попытки застройки. Теперь все будут знать, что здесь находятся участники СВО. Пусть попробуют что-то предпринять — ничего не получится», — добавил он.

Источник: ИА “Башинформ”.

Фото:Олег Яровиков