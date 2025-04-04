Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских

У Вахида Валиева и Ирины Вервельской – 30 детей, из которых трое являются родными, двое – усыновленными, а 25 – приемными. Все они получили или получают образование, и 13 из них уже создали свои семьи.

Ирина Александровна занимается предпринимательством в сфере пассажирских перевозок, а Вахид Равилович в сентябре прошлого года принял смелое решение уйти добровольцем на специальную военную операцию, следуя примеру двух сыновей и трех зятьев. Сегодня Радий Хабиров вручил ему медаль генерала Шаймуратова.

Семья Валиевых-Вервельских является удивительным примером родительской любви, уважения и настоящего семейного счастья. Глава Башкирии выражает низкий поклон Вахиду Равиловичу и Ирине Александровне, желая им крепкого здоровья и благополучия, а также всем их близким.

Источник и фото: соцсети Радия Хабирова