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4 Апреля , 08:40

Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских

Радий Хабиров уже не раз отмечал, что его работа предоставляет возможность знакомиться и встречаться с замечательными, интересными людьми. На этот раз, находясь в Благовещенске, он заехал в гости к уникальной семье.

Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских
Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских

У Вахида Валиева и Ирины Вервельской – 30 детей, из которых трое являются родными, двое – усыновленными, а 25 – приемными. Все они получили или получают образование, и 13 из них уже создали свои семьи.

Ирина Александровна занимается предпринимательством в сфере пассажирских перевозок, а Вахид Равилович в сентябре прошлого года принял смелое решение уйти добровольцем на специальную военную операцию, следуя примеру двух сыновей и трех зятьев. Сегодня Радий Хабиров вручил ему медаль генерала Шаймуратова.

Семья Валиевых-Вервельских является удивительным примером родительской любви, уважения и настоящего семейного счастья. Глава Башкирии выражает низкий поклон Вахиду Равиловичу и Ирине Александровне, желая им крепкого здоровья и благополучия, а также всем их близким.

Источник и фото: соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских
Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских
Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских
Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских
Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских
Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских
Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских
Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских
Глава Башкирии встретился с многодетной семьей Валиевых-Вервельских
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