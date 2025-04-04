В минобороны РФ сообщили о подвиге участника СВО из Башкирии

Согласно информации оборонного ведомства, Павел Голубцов доставлял личный состав и боекомплект к линии боевого соприкосновения. Когда до завершения маршрута оставалось всего несколько метров, его автомобиль подвергся атаке дронов-камикадзе противника.

Водитель вовремя заметил угрозу с неба. Остановив машину, он скомандовал своим товарищам укрыться в лесополосе, а сам открыл огонь по вражеским беспилотникам. Башкирский воин точным выстрелом сбил первый БПЛА, который сдетонировал в воздухе. Затем он также успешно поразил второй дрон-камикадзе снайперским выстрелом.

Убедившись, что небо стало безопасным, Павел Голубцов продолжил движение и благополучно добрался до назначенной точки. Никто из солдат не пострадал во время атаки, и боевая задача была выполнена успешно, отметили в Министерстве обороны.

Фото:Минобороны РФ

Источник: ИА "Башинформ".