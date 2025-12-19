-11 °С
19 Декабря , 11:04

В Башкирии подведены итоги реализации мер поддержки участников СВО

Торжественное мероприятие прошло 18 декабря в уфимском конгресс-холле «Торатау».

В республике расширен перечень мер поддержки — в этом году добавлено 11 новых, всего их стало 54. Они охватывают ключевые направления: медицинскую реабилитацию, социализацию и трудоустройство. Объём финансирования почти удвоен и составил 30,8 млрд рублей против 13,4 млрд годом ранее.

Из более чем трёх тысяч вернувшихся участников СВО почти 78% трудоустроены, 86% прошли диспансеризацию. Особое внимание уделяется ветеранам с инвалидностью: им предоставляют автомобили с ручным управлением, адаптируют жильё и создают условия для занятий адаптивным спортом.

Для комплексной помощи по принципу «одного окна» во всех муниципалитетах открываются центры поддержки участников СВО и их семей. В их работе объединены ресурсы органов власти, фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО и общественных организаций.

Год поддержки стал проверкой эффективности системы помощи участникам СВО и их семьям, выстроенной на федеральном и региональном уровнях.

Фото Олега Яровикова

Подробнее в материале ИА "Башинформ" 

