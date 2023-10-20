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Армия
20 Октября , 13:06

Боец с позывным «Порох» из Башкирии рассказал о причинах решения пойти на СВО

По информации АиФ – Уфа, молодой мужчина рассказал администрации г. Октябрьского о мотивах своего поступка.

Боец с позывным «Порох» из Башкирии рассказал о причинах решения пойти на СВО
Боец с позывным «Порох» из Башкирии рассказал о причинах решения пойти на СВО

Когда началась частичная мобилизация, уже тогда он задумался об участии в специальной операции. Притом близкие ему люди уже были там. Он узнал, что есть возможность служить в войсковой части, где находятся его друзья.

Близкие люди не отговаривали, а поддержали мужчину. И хотя у него не было опыта срочной службы, он смог, собрав документы, доказать своё право на службу. Тем более все мужчины в роду вставали на защиту Родины.

Как отметил боец, он не смог остаться за спинами товарищей.

В Стерлитамаке по вопросам  службы по контракту  можно обращаться по телефонам:8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51.

Фото:АиФ

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