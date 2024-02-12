-11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Армия
12 Февраля , 14:58

Военнослужащие танкового батальона из Башкирии отразили атаку дронов-камикадзе

Как сообщает агентство «Башинформ», о службе наших бойцов рассказала съемочная группа телеканала БСТ, которая сейчас находится на передовой. Военкор БСТ Азат Садреев воочию увидел, как  слаженно работают танкисты и артиллерия, поддерживая пехоту.  

Военнослужащие танкового батальона из Башкирии отразили атаку дронов-камикадзе
Военнослужащие танкового батальона из Башкирии отразили атаку дронов-камикадзе

А когда у бойцов  выдалось немного  времени на  отдых, они поделились с военкором историями  из своей службы.

Об одной из атак дронов-камикадзе рассказал командир танкового батальона имени Сергея Зорина, носящий позывной «Искандер». Наши ребята успешно отбили атаку и уничтожили дрон.  По словам «Искандера», наши танки надёжно защищены от нападения дронов сеткой-рабицей, которая была отправлена с гуманитарным конвоем по поручению Радия Хабирова.

В танковом батальоне служат не только  ребята из Башкирии, но из других регионов нашей страны. У многих из них родственники живут в нашей республике.

Танкисты помнят о своем погибшем командире с позывным «Скиф» - Герое России и хотят назвать один из танков его именем.


Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-917-462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 –
военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: видео скриншотов

Военнослужащие танкового батальона из Башкирии отразили атаку дронов-камикадзе
Военнослужащие танкового батальона из Башкирии отразили атаку дронов-камикадзе
Военнослужащие танкового батальона из Башкирии отразили атаку дронов-камикадзе
Военнослужащие танкового батальона из Башкирии отразили атаку дронов-камикадзе
Военнослужащие танкового батальона из Башкирии отразили атаку дронов-камикадзе
Военнослужащие танкового батальона из Башкирии отразили атаку дронов-камикадзе
Военнослужащие танкового батальона из Башкирии отразили атаку дронов-камикадзе
Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
8 Февраля , 18:30
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru