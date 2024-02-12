Военнослужащие танкового батальона из Башкирии отразили атаку дронов-камикадзе

А когда у бойцов выдалось немного времени на отдых, они поделились с военкором историями из своей службы.

Об одной из атак дронов-камикадзе рассказал командир танкового батальона имени Сергея Зорина, носящий позывной «Искандер». Наши ребята успешно отбили атаку и уничтожили дрон. По словам «Искандера», наши танки надёжно защищены от нападения дронов сеткой-рабицей, которая была отправлена с гуманитарным конвоем по поручению Радия Хабирова.

В танковом батальоне служат не только ребята из Башкирии, но из других регионов нашей страны. У многих из них родственники живут в нашей республике.

Танкисты помнят о своем погибшем командире с позывным «Скиф» - Герое России и хотят назвать один из танков его именем.



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военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

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