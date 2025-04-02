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2 Апреля , 13:53

Глава Башкирии поручил сократить сроки ремонта моста через реку Уршак

Глава Башкирии Радий Хабиров 2 апреля на оперативном совещании правительства в Центре управления регионом поручил рассмотреть сроки ремонта моста через реку Уршак, расположенного недалеко от села Булгаково.

«Перед нами стоит важная задача, которая затрагивает жителей республики. Мост через реку Уршак, построенный в 1980 году, на федеральной трассе Р-240 находится в предаварийном состоянии. Затягивать с ремонтом больше нельзя. Мы начнем работы этим летом», — отметил Глава РБ.

Последний раз мост ремонтировался в 2014 году, а в 2023 году было проведено его обследование, в ходе которого выявлены проблемы, такие как недостаточный водоотвод и дефекты покрытия. Было принято решение о плановом ремонте, который будет проводиться ежедневно. Поскольку это важная и загруженная дорога, дорожные службы постараются выполнить работы оперативно, выделив на ремонт 70 дней с учетом необходимых технологий.

«А нельзя ли сократить сроки? Это будет настоящая „адова“ дорога. В мае после праздников все поедут на дачи, а школы еще работают. Вопрос пока не решен. Подумайте, правильно ли начинать работы 13 мая. Проведите расчеты. Мы проведем совещание. Нужно сделать так, чтобы люди, особенно уфимцы, понимали, что там будут пробки и нужно заранее планировать время в пути. Все должно быть организовано грамотно», — подчеркнул Радий Хабиров.

Источник: ИА "Башинформ".

Автор:Юлия Кононова
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