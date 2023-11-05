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5 Ноября , 08:16

В Башкирии «Ночь искусств» помогла взрослым и детям попробовать себя в творчестве

Всероссийская музейная акция «Ночь искусств-2023» 4 ноября собрала в уютных залах Стерлитамакской картинной галерее людей разных возрастов и видов деятельности, но в равной степени неравнодушных и творческих.

В Башкирии «Ночь искусств» помогла взрослым и детям попробовать себя в творчестве
В Башкирии «Ночь искусств» помогла взрослым и детям попробовать себя в творчестве

Скучно не было никому. Школьники, дошколята, их родители, студенты и пенсионеры с удовольствием пробовали свои силы в работе по созданию декоративных ковриков, батика, сувенирных медальонов, котят из картона и ароматных картин из кофе на мастер-классах, которые провели для них сотрудники галереи Роза Ишмаева и Неля Булатова.
Для юных художников из арт -студии «Интересный интерес» Кати Гуровой, Кирилла и Лизы Качановых, Виктории Борис, Дарины Ахмадеевой и других ребят важнейшим событием «Ночи искусств» стало открытие первой выставки их творческих работ.

Пятилетние близняшки Амалия и Амелия Махмутовы разрисовали себе гуашью ладошки. И это был их первый личный вклад в искусство.
Юные музыканты из детской школы искусств украсили музейную акцию великолепным пением, танцами, игрой на баяне, фортепиано, кларнете.
Многие горожане пришли на «Ночь искусств» целыми семьями. Например, семилетний Карим и пятилетняя Сафина Кинзябулатовы участвовали в мастер-классе «Солнечное ткачество» вместе с папой Алмазом и мамой Лилей.

Любителей изобразительного искусства ждали увлекательные видеофильмы «Русский музей в XXI веке», «В страну музеев вместе с Фафалей. Сказки о русских художниках», «Выставка «Забытая Россия», предоставленные информационно-образовательным центром «Русский музей: виртуальный филиал».

И, конечно, все посетители с удовольствием познакомились с замечательной выставкой «Юрий Ракша. Восхождение», которая экспонируется в стенах галереи.

Фото Тамары Андреевой

Автор:Марина Воронова
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