В Башкирии «Ночь искусств» помогла взрослым и детям попробовать себя в творчестве

Скучно не было никому. Школьники, дошколята, их родители, студенты и пенсионеры с удовольствием пробовали свои силы в работе по созданию декоративных ковриков, батика, сувенирных медальонов, котят из картона и ароматных картин из кофе на мастер-классах, которые провели для них сотрудники галереи Роза Ишмаева и Неля Булатова.

Для юных художников из арт -студии «Интересный интерес» Кати Гуровой, Кирилла и Лизы Качановых, Виктории Борис, Дарины Ахмадеевой и других ребят важнейшим событием «Ночи искусств» стало открытие первой выставки их творческих работ.