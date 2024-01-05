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5 Января , 19:44

Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке

Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке Сегодня  в ТЦ «Фабри»  прошёл парад Снегурочек, организованный  отделом по молодёжной политике, под руководством Альбины Альбертовны Бикметовой. Начался праздник с зажигательного танца внучек Деда Мороза. Наши Снегурочки уже стали лучшими на фестивале «Терра Зима» в Уфе, участвуя во всероссийском параде, откуда привезли диплом  победителя и денежный приз.

Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке

Сегодня мы познакомились со стерлитамакскими снегурочками поближе.

Набира Саматовна Соловьёва, Зинаида Леонтьевна Антипина, Людмила Владимировна Некос всегда активно участвуют в жизни города.  Набира Саматовна – учитель с 43-летним  стажем, участница различных походов турклуба «Глобус». Зинаида Леонтьевна  - староста досугового центра «Золотой возраст», созданного в рамках проекта Башкирской содовой компании «Стерлитамак — наш общий дом» и солистка хора. Людмила Владимировна занимается с детьми в доме-музее купца Кузнецова и называет себя Снегуркой с самого рождения. Все этих замечательных женщин объединяет любовь к родному городу и активная жизненная позиция.  Они -  «серебряные волонтеры» Стерлитамака, плетут маскировочные сети для наших бойцов. А когда им предложили поучаствовать в параде Снегурочек, они с радостью согласились и не пожалели. Получили массу положительных эмоций.

Марина Замесина тоже участвовала в параде Снегурочек в Уфе. Она работает на СНХЗ, а приглашение получила от совета молодёжи. Марина рассказывает, что так вжилась в роль внучки дедушки Мороза, что  сегодня пришла на праздник вместе с семьёй.

Самые юные участницы парада -  Катя Дмитриева (школа №11) и Вера Булюкина (гимназия №6) – рассказали, что им  понравилось мероприятие, и они очень хотели победить.

Снегурочка и Дед Мороз – супруги Астафьевы, 4-й год ездят на парад в Уфу, но эта их первая победа. Олеся Валерьевна работает в детском саду №77 музыкальным работником, а Вячеслав преподает биологию в школе №11.

Сегодня же праздник  прошёл весело, задорно, с танцами, играми, конкурсами, который подарили горожанам люди неутомимой энергии.  

Фото: Виктории Овчинниковой.

Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Самые красивые, обаятельные и привлекательные Снегурочки живут в Стерлитамаке
Автор:Виктория  Овчинникова  
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