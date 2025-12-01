Житель Башкирии похитил у своей бабушки более 1,8 млн рублей
24-летний житель Стерлитамака похитил у своей 67-летней бабушки более 1,8 млн рублей. Узнав о компенсационных выплатах за гибель её сына в зоне СВО, он получил доступ к банковскому приложению на её телефоне и в течение трёх месяцев переводил деньги на свой счёт.
Мужчина признал вину. Его имущество и счета арестованы. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд.
