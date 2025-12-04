В Стерлитамаке сын жестоко разделался с матерью

30 ноября в полицию Стерлитамака поступило сообщение об обнаружении тела женщины 1965 года рождения у подъезда дома на улице Худайбердина.

По данным пресс-службы МВД по республике, вызов скорой помощи поступил от сына погибшей. Прибывшая следственно-оперативная группа застала его в квартире матери. Он рассказал, что его мать употребляла спиртное у соседей, после чего вернулась домой и, открыв окно, совершила самоубийство.

Однако при осмотре места происшествия и опросе свидетелей полицейские и следователи обнаружили несоответствия в его показаниях. Подозрения усилились после изучения записи с камеры наблюдения соседнего дома. По версии следствия, предварительно установлено, что женщину вытолкнул из окна её собственный сын.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РБ, вечером 30 ноября между фигурантом и его 60-летней матерью, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина выбросил женщину из окна её комнаты, расположенной на шестом этаже. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи и оперативники доказали причастность мужчины к преступлению. Под давлением собранных улик он признал свою вину.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии и окончательного сбора доказательств.

Фото: архив / ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ", МВД по РБ.