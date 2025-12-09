-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Местные новости
9 Декабря , 16:28

Стерлитамак отметили на премии «Создатели»: Глава Башкирии наградил победителей

В Уфе, во Дворце борьбы, прошла церемония вручения первой региональной премии в сфере креативных индустрий «Создатели». Награда учреждена по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова и направлена на поддержку и популяризацию творческих проектов и специалистов, работающих в креативном секторе.

Стерлитамак отметили на премии «Создатели»: Глава Башкирии наградил победителей
Стерлитамак отметили на премии «Создатели»: Глава Башкирии наградил победителей

На участие в премии было подано свыше 400 заявок по десяти номинациям. Жюри сформировало список из 30 финалистов, после чего оргкомитет выбрал десять победителей — по одному в каждой категории.

Радий Хабиров отметил, что в городах республики активно развиваются общественные пространства, связанные с креативной средой. Среди таких площадок он назвал уфимский «Арт-Квадрат», арт-кластер «Чирковъ» в Бирске, а также «Патрики-маркет» в Стерлитамаке, подчеркнув важность их дальнейшего развития и поддержку со стороны органов власти.

Одной из ключевых наград стала премия «Креативная территория». Победителем в этой номинации признан город Стерлитамак, что стало значимым достижением для местной творческой среды.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков 

Стерлитамак отметили на премии «Создатели»: Глава Башкирии наградил победителей
Стерлитамак отметили на премии «Создатели»: Глава Башкирии наградил победителей
Стерлитамак отметили на премии «Создатели»: Глава Башкирии наградил победителей
Стерлитамак отметили на премии «Создатели»: Глава Башкирии наградил победителей
Стерлитамак отметили на премии «Создатели»: Глава Башкирии наградил победителей
Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru