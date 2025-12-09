Стерлитамак отметили на премии «Создатели»: Глава Башкирии наградил победителей

На участие в премии было подано свыше 400 заявок по десяти номинациям. Жюри сформировало список из 30 финалистов, после чего оргкомитет выбрал десять победителей — по одному в каждой категории.

Радий Хабиров отметил, что в городах республики активно развиваются общественные пространства, связанные с креативной средой. Среди таких площадок он назвал уфимский «Арт-Квадрат», арт-кластер «Чирковъ» в Бирске, а также «Патрики-маркет» в Стерлитамаке, подчеркнув важность их дальнейшего развития и поддержку со стороны органов власти.

Одной из ключевых наград стала премия «Креативная территория». Победителем в этой номинации признан город Стерлитамак, что стало значимым достижением для местной творческой среды.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков