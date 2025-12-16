Стерлитамакские школьники и студент стали призёрами всероссийского конкурса

Их проект в номинации «Моя школа» был признан лучшим. Научными руководителями выступили учитель истории З.Р. Кручинина и советник по воспитанию Е.И. Павелко.

Ещё один успех Стерлитамака — студент Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Дмитрий Ларионов, занявший 2 место в номинации «Мой двор» с проектом «Дворовая площадка для проведения мероприятий».

Конкурс, посвящённый проектам в сфере городской среды, благоустройства и ЖКХ, проходил в Москве с 10 по 13 декабря. Награждение победителей состоялось на ВДНХ. В этом году в соревновании участвовали более 750 заявок из 69 регионов России.

По информации отдела образования.