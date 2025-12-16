-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Местные новости
16 Декабря , 14:42

Стерлитамакские школьники и студент стали призёрами всероссийского конкурса

Учащиеся лицея №1 им. В.И. Куликова  Даниял Павелко и Рафаэль Лутфрахманов завоевали диплом I степени на III Всероссийском конкурсе «Юный управдом — созидатель благоприятной среды проживания».

Стерлитамакские школьники и студент стали призёрами всероссийского конкурса
Стерлитамакские школьники и студент стали призёрами всероссийского конкурса

Их проект в номинации «Моя школа» был признан лучшим. Научными руководителями выступили учитель истории З.Р. Кручинина и советник по воспитанию Е.И. Павелко.

Ещё один успех Стерлитамака — студент Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Дмитрий Ларионов, занявший 2 место в номинации «Мой двор» с проектом «Дворовая площадка для проведения мероприятий».

Конкурс, посвящённый проектам в сфере городской среды, благоустройства и ЖКХ, проходил в Москве с 10 по 13 декабря. Награждение победителей состоялось на ВДНХ. В этом году в соревновании участвовали более 750 заявок из 69 регионов России.

По информации отдела образования.

Стерлитамакские школьники и студент стали призёрами всероссийского конкурса
Стерлитамакские школьники и студент стали призёрами всероссийского конкурса
Стерлитамакские школьники и студент стали призёрами всероссийского конкурса
Стерлитамакские школьники и студент стали призёрами всероссийского конкурса
Стерлитамакские школьники и студент стали призёрами всероссийского конкурса
Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru