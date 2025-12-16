-11 °С
Облачно
16 Декабря , 10:52

В Стерлитамаке продолжается уборка снега

Об этом рассказал глава администрации города Эмиль Шаймарданов:

"Выходные выдались снежными. Продолжаем уборку города. На очистку дорог от снега выехали 14 единиц техники  от РСУ ДОР и 18 единиц от УРБ. Они работают в круглосуточном режиме.

Напоминаю, что заявки на уборку снега можно оставить  по единому номеру 8 (800) 300-84-02.

Каждое обращение будет оперативно отработано организацией, которая несёт прямую ответственность за уборку той или иной территории: на городских дорогах - коммунальные службы города, во дворах - управляющие компании, на территории организаций и учреждений - их собственники".

Фото: https://vk.com/wall885197196_7691

