Двоих жителей Стерлитамака отправили в колонию за похищение подростка

По информации пресс-службы прокуратуры Башкортостана, инцидент произошёл ночью в июне 2025 года. 18-летний молодой человек взял покататься мопед у своего несовершеннолетнего знакомого и вернул его повреждённым. После жалобы родителей подростка мать пострадавшего вместе с обвиняемыми ворвались в квартиру к знакомой виновника. Не найдя его там, они задержали юношу у магазина, избили, насильно увезли в лесополосу, где продолжили избиение палками и кирпичом.

Потерпевшему были причинены телесные повреждения лёгкой степени тяжести.

Суд назначил двум фигурантам реальные сроки лишения свободы: 6 лет и 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Третья участница, женщина, приговорена к штрафу в 50 тысяч рублей.