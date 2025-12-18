-11 °С
18 Декабря , 11:28

Стерлитамак отправил 17-й большой гуманитарный конвой

Из Стерлитамака отправился новый масштабный гуманитарный конвой в зону СВО.

 В его формировании участвовали все: от ветеранских организаций и волонтёров до школьников и работников предприятий. Совместными усилиями горожан была собрана целая фура помощи: автомобили, спецтехника, генераторы, маскировочные сети, личные посылки, а также праздничные сладкие подарки к Новому году.

Перед отправкой центр логистики на базе ВПО «Отчество» посетили глава администрации Эмиль Шаймарданов, руководитель исполкома «Единой России» Руслан Насретдинов, председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана Оскар Ситдиков и Герой России Денис Чернавин. Они поблагодарили организаторов и всех неравнодушных горожан за поддержку российских военнослужащих.

