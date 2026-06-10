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Местные новости
10 Июня , 06:47

В Стерлитамаке помогают ветеранам СВО

Шесть ветеранов СВО в Стерлитамаке получили от фонда «Защитники Отечества» тренажёры для домашних занятий.

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В Стерлитамаке помогают ветеранам СВОВ Стерлитамаке помогают ветеранам СВО
В Стерлитамаке помогают ветеранам СВО

В квартирах шести тяжелораненых ветеранов СВО установили современное спортивное оборудование для домашних тренировок. Это стало возможным благодаря расширению программы фонда: теперь помимо высокотехнологичного протезирования, фонд закупает и монтирует спортивный инвентарь прямо по месту жительства бойцов. В домах стерлитамаковцев появились многофункциональные шведские стенки с набором гантелей и специализированные тренажёры с биологической обратной связью.

Программа также включает обеспечение ветеранов спортивными протезами, колясками повышенной проходимости, электроколясками для футбола, специализированными санями для лыжных гонок, биатлона и следж-хоккея.

Как получить поддержку?
Ветераны могут подать заявку через своего социального координатора.

📍 Филиал фонда в Стерлитамаке: ул. Худайбердина, 122.
Режим работы: понедельник — пятница, с 9:00 до 18:00.

По информации Центра поддержки участников СВО и членов их семей

В Стерлитамаке помогают ветеранам СВО
В Стерлитамаке помогают ветеранам СВО
В Стерлитамаке помогают ветеранам СВО
В Стерлитамаке помогают ветеранам СВО
В Стерлитамаке помогают ветеранам СВО
В Стерлитамаке помогают ветеранам СВО
В Стерлитамаке помогают ветеранам СВО
В Стерлитамаке помогают ветеранам СВО
В Стерлитамаке помогают ветеранам СВО
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