Полиция Стерлитамака сообщает о новых случаях хищения денег

23‑летняя горожанка поверила в предложение о лёгком заработке в мессенджере и перевела мошенникам около 210 000 рублей, оформив для этого микрозаймы. Возбуждено дело о мошенничестве.

У 42‑летней женщины похитили более 100 000 рублей с банковского счёта — причиной стала установка APK‑файла из непроверенного источника, скачанного её супругом. Дело возбуждено по статье о краже с банковского счёта.

Полиция призывает не доверять предложениям быстрого дохода, не скачивать приложения по подозрительным ссылкам и при признаках мошенничества сразу обращаться в органы и банк.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото: ИА "Башинформ".