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Местные новости
16 Октября , 09:11

Полиция Стерлитамака сообщает о новых случаях хищения денег

Две жительницы Стерлитамака стали жертвами мошенников: общий ущерб — более 310 000 рублей.

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Полиция Стерлитамака сообщает о новых случаях хищения денегПолиция Стерлитамака сообщает о новых случаях хищения денег
Полиция Стерлитамака сообщает о новых случаях хищения денег

23‑летняя горожанка поверила в предложение о лёгком заработке в мессенджере и перевела мошенникам около 210 000 рублей, оформив для этого микрозаймы. Возбуждено дело о мошенничестве.

У 42‑летней женщины похитили более 100 000 рублей с банковского счёта — причиной стала установка APK‑файла из непроверенного источника, скачанного её супругом. Дело возбуждено по статье о краже с банковского счёта.

Полиция призывает не доверять предложениям быстрого дохода, не скачивать приложения по подозрительным ссылкам и при признаках мошенничества сразу обращаться в органы и банк.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото: ИА "Башинформ".

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