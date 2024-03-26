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26 Марта , 12:14

Федеральные эксперты оценили значение Восточного выезда, который недавно открыли в Башкирии

Михаил Якимов, руководитель Института транспортного планирования, член общественного совета при Ространснадзоре и эксперт ООН, поделился своим мнением в интервью "Транспортному вестнику". Он указывает на то, что новая дорога соединит все главные городские магистрали и значительно разгрузит их.

Федеральные эксперты оценили значение Восточного выезда, который недавно открыли в Башкирии
Федеральные эксперты оценили значение Восточного выезда, который недавно открыли в Башкирии

По его мнению, Восточный выезд будет стимулировать развитие Уфы, а в ближайшем будущем можно ожидать изменения стоимости земли в зоне влияния этой новой автомобильной дороги. Это, в свою очередь, способствует инфраструктурному развитию территории и возможному строительству новых жилых микрорайонов, которые привлекут дополнительные инвестиции и увеличат доходы бюджета республики и города.

Дмитрий Енин, директор Института прикладных транспортных исследований, в своем комментарии для телеканала "Вся Уфа" высказывает мнение, что улучшение транспортных связей благоприятно скажется на развитии города и позволит ему расширяться в ширину, а не в высоту. Он подчеркивает, что решение по строительству нового выезда способствует снижению транспортной нагрузки на улицах и дорогах данной части города. Это особенно важно для Уфы, так как она окружена реками.

Выводы экспертов подчеркивают важность Восточного выезда для развития Уфы и ожидания положительных изменений, которые он принесет региону.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: архив ИА "Башинформ"

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