Бойцы СВО из Башкирии с позывными "Скиф" и "Башкир" празднуют День спецназа

Вместе с общественной организацией «Набат» Союз поддерживает военнослужащих и их семьи и участвует в значимых мероприятиях – помогает городу растить патриотов. Кстати, председатель «Набата» Ильдус Маняпов – тоже ветеран спецназа.

Мы поздравляем бойцов с их днём и предлагаем вашему вниманию две истории о людях, которые и сегодня являются нашими защитниками: они недавно вернулись из зоны СВО.

«Скиф»

Боец СВО с позывным «Скиф» стал спецназовцем 17 лет назад. Сначала во время срочной службы охранял закрытый город, потом прошёл отбор в войска специального назначения. Из всего батальона отобрали семерых ребят, потом отсеялись ещё трое. Важна была как физическая подготовка, так и психологическая. Подписал контракт, были командировки на Северный Кавказ.

– Там всё по-другому, – говорит боец о спецоперации. – Другая тактика, другие люди. И сослуживцы мои, и противники – это братья-славяне. Да, противника тоже нужно уважать. Моё участие в спецоперации – возможность поделиться опытом с нашими молодыми бойцами. Что им сейчас нужно? Гуманитарные грузы важны, но ещё важнее моральная поддержка: весточки из дома, письма и рисунки детей…

– Как человек становится патриотом?

– Я думаю, это только от самого человека зависит: бывает, живёт человек, о любви к Родине не задумывается, а потом жизнь сведёт его с патриотами – с ними он и сам изменится. Смотря как человек живёт. Союз ветеранов спецназа, например, существует именно как братство: он про дружбу и взаимовыручку.

– Спецназовцы – какие они?

– Волевые, физически развитые, способные преодолевать трудности и выполнять сложнейшие задачи.

– Как стать такими сегодняшним мальчишкам?

– Заниматься спортом: спорт закаляет и тело, и характер. И понимать смысл. Мы становимся сильными, чтобы защищать Родину.

«Башкир»

Боец с позывным «Башкир» с прошлого года дважды побывал в зоне СВО. Сейчас он в городе – проходит реабилитацию после ранения. Месяцы своего участия в боях 45-летний «Башкир» называет вкладом в общее дело:

– Я штурмовик. Для службы в штурмовых подразделениях нужно иметь стержень. Боевое столкновение, более близкий контакт с противником, движение под прицельным огнём – не каждый подписывается на это. Тем не менее таких людей много. Я считаю, что мы сейчас ведём борьбу с нацизмом и с сатанизмом: мне как патриоту и верующему человеку претит то, что убивают наших парней, уничтожают священные книги. Генетическая память и наша славная история не позволит нам отступить и стать рабами Запада. В этой борьбе добра со злом наше дело – правое. Мы обязательно победим, наша сила – в людях, которые идут на СВО не для галочки, а будучи патриотами. Против нас воюют уже в основном наёмники, а воевать за деньги – это совсем другое, нежели воевать за правду.

В подразделение спецназа на СВО боец отправился по своему желанию:

– После моей первой командировки у меня было чувство, будто я не завершил что-то важное. Я поехал снова. Каждому Родина дорога по-своему. Кто-то не может пойти воевать, но это не значит, что они кого-то боятся. Просто у них свои веские причины оставаться и трудиться здесь, дома. Я же был полезен на передовой как боевая единица, как эффективно воюющий боец. В последнюю командировку я побывал в трёх штурмах, выходил из них с ранениями. В третьем штурме получил пулевые ранения в грудь и в висок: снайпер отработал. По воле Всевышнего я остался жив там, где по человеческой логике это было невозможно. В трёх госпиталях я столько услышал от врачей о том, какой я везучий и счастливый! После этого я действительно чувствую себя счастливым человеком. Мне многое в жизни даётся трудно, кровью и потом. А во время того, третьего, штурма мне удалось не только выжить, но и вытащить товарища. Это произошло 2 июня: мы попали в засаду, полдня ползли по болотным камышам, нас обстреливали, дрон шесть раз скидывал гранаты – мы научились от него прятаться, отстреливались и смогли выбраться к своим. Разве бы нам это удалось, если бы мы делали неправое дело?