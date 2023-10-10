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10 Октября , 18:30

Стерлитамакским школьникам вручили паспорта

10 октября глава администрации ГО Рустем Газизов в торжественной обстановке вручил паспорта. 

Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта

Накануне Дня Республики Башкортостан в администрации города состоялось торжественное вручение паспортов лучшим школьникам – отличникам, победителям и призёрам предметных олимпиад, активным участникам мероприятий, спортивных соревнований, творческих конкурсов, волонтёрам.

Паспорта юношам и девушкам вручили глава администрации ГО Рустем Газизов и заместитель начальника управления МВД России по г.Стерлитамаку полковник полиции Руслан Афрутьев.

Подробнее о событии читайте в ближайшем номере "СР"

Фото Эльвиры Рахимовой.

Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам вручили паспорта
Автор:Эльвира Губайдуллина
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