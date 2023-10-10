Стерлитамакским школьникам вручили паспорта

Накануне Дня Республики Башкортостан в администрации города состоялось торжественное вручение паспортов лучшим школьникам – отличникам, победителям и призёрам предметных олимпиад, активным участникам мероприятий, спортивных соревнований, творческих конкурсов, волонтёрам.

Паспорта юношам и девушкам вручили глава администрации ГО Рустем Газизов и заместитель начальника управления МВД России по г.Стерлитамаку полковник полиции Руслан Афрутьев.

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Фото Эльвиры Рахимовой.