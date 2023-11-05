Советы самостройщикам

ИСТОРИЯ РЕШЕНИЯ

На производственной практике во время учёбы в строительном техникуме мы были монтажниками конструкций, плотниками-бетонщиками, дорожными рабочими, каменщиками, стропальщиками. Эти профессии вполне могли бы пригодиться и во время срочной службы. Помню, как офицер на ПТК громогласно искал, как он говорил, чертёжника в штаб Балтийского флота. Я откликнулся, мы побеседовали о дипломном проекте – стандартной панельной пятиэтажке, воплощённой в шести листах ватмана. Когда же моя фамилия прозвучала по громкоговорителю, я не отреагировал, так как присмотрел офицера морской пехоты, набиравшего водителей. Здесь всё сложилось с той разницей, что машина была строевой и выходила из парка только во время учений. А между ними шла обычная служба с нарядами, караулами, стрельбами, марш-бросками, спортивными праздниками в каждое воскресенье. Не то что бы мне это не нравилось. Но отжимаясь или запрыгивая на пятый этаж в упоре сидя, я часто думал, что со строительной военно-учётной специальностью было бы, наверное, легче. Примерно такие же мысли лезли иногда в голову и после службы, когда мы по доброй воле забирались куданибудь в тундру с грузом чуть ли не в шестьдесят килограммов за плечами, повязкой шерпа на лбу и кровью, капающей из носа от перегрузки. Решение хотя бы частично вернуться к своей первой и, в общем-то, одной из древнейших профессий, я принял по пути к Инзерским Зубчаткам, когда мы заблудились во время мощного ливня и воду из сапогов было бесполезно выливать, так как они наполнялись вновь словно из брандспойтов. Тогда же строитель по профессии и увлечённый путешественник Семёныч (к сожалению, уже ушедший из жизни Анатолий Семёнович Андреев – первооткрыватель Киндерлинской и ещё сотни других, но уже мало кому показанных пещер) сказал, что каменщик в среднем зарабатывает три тысячи рублей в день. И я подумал, что построить дом своими руками совсем несложно. Во всяком случае намного легче, чем мокнуть, заблудившись в лесистых горах.

МАЯЧКИ

В общем, многие строительные работы были не в новинку, а вот до штукатурно-малярных дел в техникуме мы дошли только теоретически. К сожалению. Это я понял недавно, когда начал штукатурить стены. Но в современном информационном пространстве есть всё и научиться можно многому. Крепить к стенам маячки раствором мне не понравилось. Они давно были куплены на распродаже. Долго пролежали в изогнутом положении, поэтому при установке норовили выпрыгнуть из раствора и принять форму, принятую во время лёжки. К счастью, в продаже сейчас есть специальные крепления. Буром диаметром 6 миллиметров делается отверстие, в которое вставляется шпонка для вкручивания шурупа. На шуруп ставится чёрная пластмассовая обойма, в неё – сначала маячок, потом маленькая жёлтая защёлка (похоже, наборы креплений формируются не по счёту деталей, а на глаз, так как в них хронически не хватает защёлок, вместо них приходится фиксировать маячки в обоймах мелкими шурупами). Существенный плюс таких креплений в том, что они легко и быстро разбираются, если что-то идёт не так (естественно, до начала оштукатуривания). Вырвать же маячок при его креплении раствором, если смесь затвердела, уже не получится. Впрочем, есть профессионалы, успевающие выдернуть все маячки до отвердения штукатурки и снова используют их. Я такого уровня не достиг, да и стремления нет делать лишнюю работу из-за недорогих деталей. Сначала немного смущало то, что три миллиметра толщины крепления каждого маячка дадут в итоге перерасход раствора по всей площади стен. Но этого (условно) не произошло из-за неровности самих стен. При монтаже бетонных блоков цокольного этажа общий результат получился нормальным – прикладывая двухметровый уровень, вижу идеальное положение пузырька. Если же прикладывать короткий уровень к каждому блоку, заметны отклонения. Получился зигзаг. Поэтому каждый маячок плотно соприкасался практически с каждым из четырёх (по высоте) блоков, а их крепления сместились туда, где соприкосновение не наблюдалось.

ВРУЧНУЮ ИЛИ ХОППЕР-КОВШОМ?

Опять-таки из-за неровности стен, а потому и большого объёма работ, набрасывание раствора вручную показалось долгим. Поиски хоппер-ковша в местных магазинах оказались безуспешными. Сами продавцы интересовались, что это такое и в лучшем случае предлагали купить ручной. Помог его величество интернет. После заказа и обещания выдачи через неделю я забрал его буквально через два дня. Стоит, кстати, недорого. Но, замечу, что в придачу к хопперковшу нужен компрессор. И небольшой, пригодный, к примеру, для покраски автомашины со штукатурными работами не справится. Необходим более мощный и объёмный агрегат. Его нужно либо купить вместе с кислородным шлангом (не менее 32 тысяч рублей стоит хороший компрессор и пара тысяч – шланг), либо взять в прокат. Могу сказать, что все эти предварительные хлопоты дают просто ошеломляющий результат, когда больше времени уходит на замесы раствора и какие-то минуты – для нанесения на стены. Скорость, безусловно, важна. Главное при большой площади работ – не забыть разгладить или убрать правилом раствор последнего слоя, выступающий за пределы маячков. Был момент, остался недоработанным и окончательно затвердел участок примерно метр на метр. Долбить острой плоской монтировкой, выравнивая поверхность, пришлось несколько часов. В такие моменты, извините за тавтологию, искренне жалеешь, что не пожалел цемента для раствора. Слабенькая штукатурка выкрошилась бы быстро, править же окаменелость очень тяжело. Конечно, удобнее всего использовать готовые штукатурные смеси. Если они кажутся слишком дорогими, песок нужно просеивать. Желательно через мелкую сетку. Для штукатурки вручную при её немалой толщине песок иногда можно не сеять, и камни будут практически незаметны. Для хоппер-ковша же необходима мелкая фракция, так как не все камни пройдут через выдувные отверстия (их четыре). Сначала я пытался обойтись просеиванием через сетку панцирной кровати. Проходящие через неё камни годятся и для хопперковша. Вернее, выдуваются из него напором воздуха, но наиболее крупные с частицами раствора падают на пол, не долетая до стены. Загружать такую массу в хоппер-ковш уже нет смысла. Это уже не раствор, а бетон, который и вручную непросто набросать на стену. Выход – просеивание песка для раствора через более мелкую сетку. Приятнее, конечно, работать с недавно привезённым песком, так как пролежавший несколько лет бывает основательно «заминирован» соседскими и бродячими котами и кошками. Сеяный песок, кстати, продаётся грузовиками. Неудобства при работе с хоппер-ковшом возникают только при нанесении раствора на верхнюю часть стены. Это приходится делать под углом, поэтому половина смеси летит в потолок. Нужно сразу чистить, а если забудешь, потом очень трудно оторвать. Да ещё и кирпичный пояс вверху оказался как бы выступающим наружу. И именно в эту часть требовался самый большой слой. Местами проще было нанести его вручную. При этом я, конечно, громко ругал монтажника и каменщика за неровность стен. А моя жена от души смеялась, поскольку монтажник и каменщик – это я.

ГРУНТУЕМ ПИСТОЛЕТОМ

Грунтовку тоже можно приготовить самостоятельно, например, из клея ПВА, цемента и воды (цемента нужно немного, так как он тяжёлый и быстро оседает на дно). Для нанесения на стены можно использовать специальный пистолет. Найти такой в местной торговле тоже не удалось. Заказывал в интернете. Как и хоппер-ковш – китайского производства и очень работоспособный. С той лишь разницей, что у первого подача воздуха регулируется курком. У второго – краником на шланге, а курок предназначен для регулировки объёма подаваемой смеси. Грунтовка наносится просто молниеносно. Пистолет вполне пригоден и для работы со вторым и последующими (если потребуются) слоями шпатлёвки. Здесь не рекомендую эксперименты с самодельными составами. Для стартовой лучше использовать готовую шпатлёвку на гипсовой основе. Крупные неровности заделываются густой смесью вручную при помощи шпателя. Потом на относительно ровную поверхность можно наносить шпатлёвку пистолетом, разравнивая правилом или широким шпателем. Был момент, состав показался слишком жидким, сделал погуще, быстро промыл пистолет и приступил к выравниванию стены. Тем временем внутри пистолета осталась незаметная через ёмкость гипсовая гуща и основательно застыла. Чистка с разбором пистолета заняла много времени, да ещё и уплотнительные резинки порвались. Поэтому полностью разбирать пистолет в таких случаях не советую. Пусть больше времени уйдёт на неудобную чистку. А лучше всего – сразу убирать ёмкость для раствора и мыть пистолет основательно с двух сторон – от подающей и выбрасывающей частей, не снимая внутренние детали. Пока остатки смеси не застыли, это занимает не более минуты времени. Интересно, что после проблемы, возникшей из-за разборки, я заказал второй пистолет. Его прислали быстро, но не новый – хорошо помытый снаружи и грязный внутри, явно бывший в употреблении. Ёмкость для смеси оказалась не пластмассовой, как в первом варианте, а алюминиевой, помятой и поцарапанной. Пережив лёгкий шок, пришлось сразу же отказаться от посылки. Было ощущение, что кто-то выписал эту вещь на время, сделал быстро работу и отправил назад за ненадобностью, да ещё и с претензией… А ДЫШИМ ЧЕМ? Сейчас сложно найти исключительно природные материалы для штукатурномалярных работ. Во всех смесях присутствуют полимеры. Даже поработав исключительно шпателем продолжительное время в проветриваемом помещении, ощущаешь потом некое воздействие химии на организм. А уж при машинных работах, тем более с красками, получается настоящий водно-полимерный смог с явным ухудшением видимости. Поэтому хотя бы простейший респиратор не будет лишним. Всем – доброго здоровья!

УЖАСНО ИНТЕРЕСНО

Заметил, что любой строительный процесс идёт достаточно быстро. Главное – не бояться и начать его. Также убедился, что куда больше времени занимает теоретическая подготовка. Ведь время не стоит на месте, появляются новые материалы и технологии. Приходится перерабатывать кучу информации, чтобы выбрать оптимальный вариант. Например, при закупке оборудования для водяного тёплого пола практически в каждом специализированном магазине Стерлитамака вас будут убеждать, что для этого обязательны распределительные узлы. А в интернете в комментариях к иным схемам вы обязательно увидите отрицательные. Якобы без распределительного узла в системе не будет давления, а без него – и тепла. Однако есть прекрасно работающие схемы подключения тёплых полов не от распредузлов, а от труб, подающих тепло к батареям. Что существенно дешевле, а результат тот же. В одном магазине продавец-консультант яростно отстаивал прежнюю схему. Я даже не спорил с ним. Удивительно, но в спор вступила моя жена, тоже основательно подковавшаяся в период моей теоретической подготовки. Разговаривали на повышенных тонах, поэтому другие покупатели останавливались и с любопытством прислушивались. Последним веским аргументом с нашей стороны стал унибокс, устанавливаемый в каждой комнате в местах отвода из системы к тёплым полам. Стоит добавить, что продавец оказался достаточно грамотным. Признав поражение в споре, он добавил, что унибоксы можно купить у них. И показал точно такие же, что мы недавно закупили через интернет, но гораздо дешевле. В общем, процесс самостроя – удивительно увлекательное дело. Интересно узнавать новое. Но самое интересное – конечный результат. Ведь всё получается.

Алексей МАТВЕЕВ