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26 Февраля , 16:28

В Башкирии утвердили квоты на целевое обучение для студентов в 2024 году

Правительство России устанавливает квоты на целевое обучение в вузах на 2024 год. Ежегодно на основании заявок регионов правительство определяет процентное соотношение от общего числа бюджетных мест по каждой специальности, которые будут выделены для целевиков. Эти абитуриенты поступают в учебные заведения на направления, соответствующие будущим работодателям, и получают возможность обучаться бесплатно. По окончании учебы выпускник обязан отработать не менее трех лет в организации, которая выделила ему стипендию.

В Башкирии утвердили квоты на целевое обучение для студентов в 2024 году
В Башкирии утвердили квоты на целевое обучение для студентов в 2024 году

Квоты формируются почти по 900 направлениям подготовки. Почти половина из них получит увеличенное количество целевых мест в этом году. регионы выразили потребность в 22 новых направлениях, включая фундаментальную и прикладную биологию, наноинженерию и наноматериалы. Касательно медицинских специальностей, в следующем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит новыми кадрами больницы и поликлиники, а также гарантии трудоустройства для выпускников. Общее количество мест на целевое обучение превышает 145 тыс., что на 6% больше, чем в прошлом году. На осуществление программ целевого обучения из федерального бюджета выделено более 6 млрд рублей.

Для определенных специальностей конкретизируется возможный регион трудоустройства студента, обучающегося по целевому направлению. Например, в Башкирии особое предпочтение отдается студентам, изучающим такие дисциплины, как «Статистика» (гарантированные места для целевиков – 10%), «Геология» (10%), «Политология» (10%), «Кинооператорство» (20%), «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» (50%), «Строительство автодорог» (20%), «Нефтегазовое дело» (15%) и другие направления.

Исходя из заявления председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, необходимо сконцентрировать внимание системы образования на формировании кадров, способных укрепить технологическую независимость страны. Эту стратегическую цель поставил перед страной Президент.

Фото: ИА "Башинформ".

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