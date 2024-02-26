В Башкирии утвердили квоты на целевое обучение для студентов в 2024 году

Квоты формируются почти по 900 направлениям подготовки. Почти половина из них получит увеличенное количество целевых мест в этом году. регионы выразили потребность в 22 новых направлениях, включая фундаментальную и прикладную биологию, наноинженерию и наноматериалы. Касательно медицинских специальностей, в следующем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит новыми кадрами больницы и поликлиники, а также гарантии трудоустройства для выпускников. Общее количество мест на целевое обучение превышает 145 тыс., что на 6% больше, чем в прошлом году. На осуществление программ целевого обучения из федерального бюджета выделено более 6 млрд рублей.

Для определенных специальностей конкретизируется возможный регион трудоустройства студента, обучающегося по целевому направлению. Например, в Башкирии особое предпочтение отдается студентам, изучающим такие дисциплины, как «Статистика» (гарантированные места для целевиков – 10%), «Геология» (10%), «Политология» (10%), «Кинооператорство» (20%), «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» (50%), «Строительство автодорог» (20%), «Нефтегазовое дело» (15%) и другие направления.

Исходя из заявления председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, необходимо сконцентрировать внимание системы образования на формировании кадров, способных укрепить технологическую независимость страны. Эту стратегическую цель поставил перед страной Президент.

Фото: ИА "Башинформ".