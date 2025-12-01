30 ноября во Дворце пионеров и школьников им. А. П. Гайдара прошёл праздничный концерт «Мамин свет», посвящённый Дню матери. В зале собрались жители города, чтобы услышать юные голоса и насладиться атмосферой тепла, дружбы и семейного уюта.

На сцене прозвучали 18 песен о маме, дружбе, мечте, родине и любви. Такой репертуар помогает воспитывать в детях лучшие человеческие качества. В концерте приняли участие 125 детей — воспитанников студии эстрадного пения «Ярче». Музыкальные композиции для зрителей исполнили и преподаватели вокала: Ильясова Анастасия Николаевна, Ильясов Артём Ильдарович, Юмагулова Дина Даутовна, а концертмейстером выступила Нагаева Альмира Галиевна.

«Подготовка каждого концерта — это энергозатратный процесс. Мы занимаемся по расписанию, проводим дополнительные общие репетиции, пишем сценарий, подготавливаем декор. С нами этот путь проходят родители наших воспитанников, они у нас очень отзывчивые и настоящая наша опора», — поделилась Ильясова Анастасия.

Дина Юмагулова отметила: «Мы тщательно работаем над каждым номером: чистое унисонное и многоголосное живое пение, пластика движений, актёрское мастерство. Без постоянных репетиций на сцене с микрофонами невозможно добиться успеха. Думаю, результат нашей упорной работы все увидели и услышали на концерте».

Концерт «Мамин свет» стал настоящим праздником для зрителей и участников, подарив всем незабываемые эмоции и тёплую атмосферу праздника, посвящённого самым близким людям — мамам.