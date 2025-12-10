В мире и согласии живут люди разных национальностей в Стерлитамаке

Он отметил, что в этом году, как и раньше, все религиозные праздники прошли без нарушений. Павел Николаевич поблагодарил все задействованные при этом службы.

Мечети и церкви стали более посещаемыми, в том числе депутатами всех уровней, участниками спецоперации и их близкими. В нынешнее непростое время это очень важно. Нужно делать всё, чтобы воины, вернувшиеся с фронта, чувствовали поддержку, понимали, что они нужны здесь.

Не менее важно продолжать формирование и отправку гумконвоев в зону спецоперации, поддерживать межнациональное согласие.

В адрес священнослужителей прозвучала просьба предостерегать прихожан от дистанционных мошенников, которые различными преступными способами выманивают у горожан в среднем по пять миллионов рублей каждую неделю.

Также озвучены рекомендации доверять только проверенным источникам информации. В других городах есть такие примеры: участник СВО увидел группу молодых людей, избивавших сверстника. Вступился за него. Вскоре в соцсетях появилась совершенно иная информация. Якобы боец напал на парней и избил их.

После недавнего происшествия на ФКП «Авангард» тоже появлялись фейки (будто бы есть угроза населению и нужна эвакуация, будто бы не хватает сил и средств для ликвидации последствий). Стерлитамак прославился на всю страну своим отношением к раненым бойцам, ехавшим в госпиталь через наш город. Встретить поезд пришли около 3 тысяч человек, которые несли всё, что могло пригодиться бойцам. Но и здесь не обошлось без дезинформации. На самом деле раненых везли не в 9 вагонах, а в одном (всего 11 человек). Всё, что принесли наши уважаемые земляки, просто не поместилось бы. И неизвестно, всё ли из этого можно есть раненым. И какие гарантии, что среди встречающих не затесался диверсант, принёсший отравленные продукты?

На совещании также шла речь о подготовке к Рождеству Христову и Крещению. Эти праздники пройдут по традиционным сценариям. Крещенскую купель с помещениями для обогрева организуют на прежнем месте, в районе городского пляжа на Ашкадаре.

От священнослужителей прозвучали благодарности в адрес администрации города и всех служб за помощь и взаимопонимание. На мусульманских и христианских праздниках всегда видны чёткая организация и порядок. Все выступающие говорили об искренней дружбе между народами и единстве. В то же время подчёркнуто, что расслабляться нельзя. Миграционный поток в город не прекращается. Нужно работать со всеми и находить взаимопонимание, которое пойдёт на пользу всему многонациональному сообществу.

Алексей Матвеев

Фото Анастасии Ададуровой