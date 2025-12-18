В Башкирии распространяется гонконгский грипп: что важно знать

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Башкирии, главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов рассказал как отличить грипп о ОРВИ, в чем особенность и риски гонконгского гриппа, а также о тактике лечения заболевания.

Кто в группе риска

Дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Тяжелое течение связано не со штаммом, а с ослабленным иммунитетом.

Когда человек заразен

— за сутки до появления симптомов

— в среднем 5–7 дней после начала болезни

— при тяжелом течении — до 2–3 недель

Как отличить грипп от ОРВИ

Ключевые признаки гриппа:

Внезапное начало (за несколько часов) Температура 38,5–40 °C Сильная интоксикация (ломота, головная боль, резкая слабость)

Что делать при заболевании

Покой, постельный режим, обильное питье, симптоматическое лечение (жаропонижающие). Переносить грипп «на ногах» нельзя.

При тяжелом состоянии — госпитализация, кислородная поддержка, инфузионная терапия, антибиотики при бактериальных осложнениях, при необходимости — ИВЛ.

Как точно диагностируют грипп

— клиническая картина позволяет заподозрить болезнь

— точный диагноз ставят с помощью ПЦР (определяет тип вируса)

— экспресс-тесты работают в первые дни болезни, но менее точны

Прививка

Вакцинация — самый эффективный способ защиты от тяжелых форм и осложнений. Даже при заболевании привитые переносят грипп легче. Сделать прививку можно и в разгар эпидсезона.

Самое опасное осложнение

Пневмония — до 65% всех осложнений и основная причина летальных исходов. Также встречаются бронхиты и ЛОР-осложнения (отиты, гаймориты).

Как не заразить других

— носить маску и менять ее каждые 2 часа

— кашлять и чихать в локоть

— часто мыть руки

— поддерживать нормальную влажность воздуха дома

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба / республиканская клиническая инфекционная больница