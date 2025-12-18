В Башкирии распространяется гонконгский грипп: что важно знать

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Башкирии, главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов рассказал как отличить грипп о ОРВИ, в чем особенность и риски гонконгского гриппа, а также о тактике лечения заболевания.
Кто в группе риска
Дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Тяжелое течение связано не со штаммом, а с ослабленным иммунитетом.
Когда человек заразен
— за сутки до появления симптомов
— в среднем 5–7 дней после начала болезни
— при тяжелом течении — до 2–3 недель
Как отличить грипп от ОРВИ
Ключевые признаки гриппа:
Что делать при заболевании
Покой, постельный режим, обильное питье, симптоматическое лечение (жаропонижающие). Переносить грипп «на ногах» нельзя.
При тяжелом состоянии — госпитализация, кислородная поддержка, инфузионная терапия, антибиотики при бактериальных осложнениях, при необходимости — ИВЛ.
Как точно диагностируют грипп
— клиническая картина позволяет заподозрить болезнь
— точный диагноз ставят с помощью ПЦР (определяет тип вируса)
— экспресс-тесты работают в первые дни болезни, но менее точны
Прививка
Вакцинация — самый эффективный способ защиты от тяжелых форм и осложнений. Даже при заболевании привитые переносят грипп легче. Сделать прививку можно и в разгар эпидсезона.
Самое опасное осложнение
Пневмония — до 65% всех осложнений и основная причина летальных исходов. Также встречаются бронхиты и ЛОР-осложнения (отиты, гаймориты).
Как не заразить других
— носить маску и менять ее каждые 2 часа
— кашлять и чихать в локоть
— часто мыть руки
— поддерживать нормальную влажность воздуха дома
Источник: ИА "Башинформ"
Фото: пресс-служба / республиканская клиническая инфекционная больница