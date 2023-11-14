В Башкирии федеральный экперт Жанна Котова обучала активистов грантовой деятельности

Таким был основной посыл встречи стерлитамаковцев с федеральным экспертом грантовых конкурсов Жанной Котовой.

Руководители бюджетных учреждений и НКО, депутаты городского Совета и студенты Стерлитамака собрались в Креатив-центре, чтобы понять, на что обращать внимание при написании социально значимых проектов и при составлении заявок на грантовые конкурсы.

Какие типичные ошибки совершают те, кто пытается, но пока не может выиграть грант? Какие направления сегодня актуальны и принципиально ли это – попасть в струю, чтобы победить? Наконец, куда обращаться за помощью при составлении заявки?

Мы составили из полилога с экспертом подробную инструкцию. Читайте и побеждайте!

Итак, самые частые ошибки.

Во-первых, говоря о цели проекта, мы порой не понимаем, что получат люди от его реализации. Например, студенты колледжа хотят превратить актовый зал в современный коворкинг, чтобы проводить там кружковые занятия. Но ведь они уже где-то проходят. Может быть, студентам для счастья больше нужны, например, выездные экскурсии? То есть написание проекта нужно начинать с опроса потенциальной целевой аудитории: о чём она мечтает? Узнать, что нужно людям, можно с помощью опроса, анкетирования, работы фокус-группы.

Во-вторых, чтобы написать хороший проект, нужно предварительно промониторить схожие практики. Чем проекты-победители похожи на ваш и чем они отличаются? В чём их сильные стороны? Широкий кругозор даст ресурс.

В-третьих, нужно разбить портфель проектов на отдельные проекты и не пытаться объять необъятное. Пример грантополучателя-лидера в нашем годе – АНО «Сияние чистого разума»: за два года НКО под руководством Светланы Котляровой выиграло 12 грантов на сумму порядка 10 млн рублей. Команда работает точечно, «ест слона» не целиком, а по частям и чутко отзывается на потребности своей целевой аудитории.

А теперь рекомендации.

Нужно понимать, какие направления сегодня актуальны, и на что грантодатели охотно выделяют средства. Ценится вовлечение жителей в процесс принятия решений, фокус на местных инициативах и социальной инклюзии, креативные индустрии, повышение уровня социальной ответственности, патриотическое воспитание и работа над локальным трендом территории.

Нужно ли под стать цифровой эпохе включать в проекты работу с высокими технологиями? Оказывается, да. Даже если вы ставите цель заинтересовать детей музыкой, живописью или книгами, нужно входить в цифровизацию. Кстати, у каждой организации, стремящейся выигрывать гранты, должен быть свой электронный ресурс, а на нём вкладка «Проекты».

Одно из важнейших условий победы – умение привлекать ресурсы. В одиночку ничего не сделаешь. Выигрывает тот, кто находит партнёров и объединяется с ними таким образом, чтобы это было выгодно каждой стороне.

Отстройте стратегию организации – создайте «Колесо баланса»: оцените, на сколько баллов из 10 у вас получается взаимодействие с целевой аудиторией, партнёрами, бизнесом, властью, СМИ, волонтёрами, НКО и стремитесь усиливать слабые моменты.

Ещё одно важное дело – планирование бюджета. Бюджет НКО и внебюджетная деятельность учреждений образования, культуры и спорта планируются на год вперёд. Мощной статьёй дохода являются платные услуги. Для сведения: при описании бюджета грантового проекта на зарплату сотрудникам можно закладывать до 30 процентов запрашиваемой суммы.

Каждому новому делу нужно обучаться. Перед подачей заявки на грант можно пройти безоплатное обучение на платформах Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив и Академии «Росмолодёжь». А проконсультироваться и получить помощь экспертов можно в Региональном ресурсном центре поддержки гражданских инициатив (ул.Якутова, 9 Б, тел. 8(3473)33-80-52, WhatsApp 8961-359-27-56).

Успехов и побед!