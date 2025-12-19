+17 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX

Новости

Новости
30 Сентября , 04:38
Цифровая эра пришла в ваш дом. Оплачивайте счета за газ, не выходя из дома!
Новости
29 Мая , 05:52
Владимир Мединский призвал регионы равняться на Башкирию
Новости
19 Мая , 13:35
В Башкирии создан Совет по цифровому развитию и внедрению технологий ИИ
Новости
29 Апреля , 06:15
Муниципальные подразделения в Башкирии работают в штатном режиме
Новости
28 Апреля , 06:47
Молодой боец из Башкирии стал наставником будущих операторов БПЛА
Новости
5 Января , 04:17
Ушедшие в 2025 году: люди, оставившие след в истории Башкортостана
Новости
19 Декабря 2025, 07:26
«Газпром межрегионгаз Уфа» учит цифровой грамотности
Новости
28 Ноября 2025, 09:01
Верный путь к долголетию
Новости
17 Ноября 2025, 12:29
Волонтёры из Башкирии помогут жителям новых и приграничных регионов страны
Новости
21 Октября 2025, 11:52
Лучшие дома — лучший город!
Новости
14 Сентября 2025, 05:15
В Башкирии экоактивисты вышли на субботник на берег реки Агидель
Новости
14 Сентября 2025, 05:05
В Башкирии открылись избирательные участки
Новости
5 Сентября 2025, 15:40
Радий Хабиров оценил Южноуральскую тропу
Новости
12 Июля 2025, 08:56
19-летняя модель из Башкирии выступит на международном конкурсе красоты в Индии
Новости
12 Июля 2025, 06:05
В Башкирии в пятницу утонули пять человек
Новости
11 Июля 2025, 08:07
В Башкирии педагоги будут отдыхать в санаториях
Новости
4 Июля 2025, 11:23
Интервью с Азатом Мухаметзяновым, главным врачом РКИБ
Новости
15 Апреля 2025, 12:58
От обивки машин до модных сумок. Пять фактов о предприятии «Искож»
Новости
8 Марта 2025, 09:49
Башня межвузовского кампуса Башкирии будет отстроена к декабрю 2027 года
Новости
19 Февраля 2025, 06:38
В селах Башкирии создается цифровая инфраструктура
Все материалы

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru