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75 лет Победы
Новости
Новости
13 Июля , 12:57
В Башкирии заняты 85% коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией
Новости
7 Июля , 16:20
Ҡайтып ҡына инмәһен
Новости
11 Июня , 22:44
«Бумага - во благо»
Новости
22 Апреля , 09:26
«Библионочь-2021» в Стерлитамаке: на какой творческой "планете" побываете Вы?
Новости
2 Апреля , 19:00
В АО «Транснефть – Урал» к приходу большой воды готовы
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31 Марта , 10:15
Социально-значимая победа
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26 Марта , 18:55
Все призовые места в конкурсе профессионального мастерства заняли специалисты АО «Транснефть – Урал»
Новости
16 Марта , 20:41
Ищем специалиста по рекламе
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4 Марта , 15:05
АО «Транснефть – Урал одержало победу в конкурсе «Лучшая организация условий и охраны труда – 2020»
Новости
2 Марта , 17:45
Огнеборцы помогли АО «Транснефть – Урал» ликвидировать условное возгорание
Новости
2 Марта , 17:25
АО «Транснефть – Урал» провело пожарно-тактические учения в Башкирии
Новости
2 Марта , 11:15
Пожарно-тактические учения прошли на объекте АО «Транснефть – Урал»
Новости
1 Марта , 20:40
10 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ В УФИМСКИЙ НЕФТЯНОЙ В 2021 ГОДУ!
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7 Февраля , 12:13
Идёт досрочная подписка на «СР»
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8 Декабря 2020, 15:49
За сутки медики Башкирии зафиксировали 147 новых случаев ковида
Новости
3 Ноября 2020, 20:22
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об опасном явлении
Новости
29 Октября 2020, 10:32
За отсутствие маски штраф до 200 тыс. руб
Новости
9 Сентября 2020, 11:06
Время новой мечты
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14 Июля 2020, 15:30
В июле нас ждёт дополнительный выходной
Новости
29 Июня 2020, 10:30
Глава Башкирии за то, чтобы национальный костюм стал неотъемлемой частью жизни жителей республики
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В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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