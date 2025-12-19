«Газпром межрегионгаз Уфа» учит цифровой грамотности

Специалисты компании «Газпром межрегионгаз Уфа» продолжают образовательные мероприятия для людей старшего поколения на территории Республики Башкортостан. Уроки цифровой грамотности проходят в абонентских участках компании в рамках социально-образовательного проекта «Бабуля Гуля платит за газ». Благодаря проекту пенсионеры осваивают цифровые сервисы компании: личный кабинет, электронные квитанции и онлайн-платежи.
Специалисты помогают пенсионерам:
— Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании;
— Освоить его основные функции: передать показания счетчиков, просмотреть историю начислений и платежей, получить квитанцию;
— Оформить подписку на электронные квитанции, чтобы оперативно видеть все данные в личном кабинете или на электронной почте;
— Безопасно оплачивать услуги онлайн через личный кабинет.
Вы можете самостоятельно оформить получение квитанций в электронном виде, зарегистрировавшись в личном кабинете lkf.bashgaz.ru. Начните пользоваться его преимуществами уже сегодня.
Напоминаем, показания с установленных приборов учета газа нужно передавать ежемесячно до 25 числа. Производить оплату необходимо до 10 числа.