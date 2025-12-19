«Газпром межрегионгаз Уфа» учит цифровой грамотности

Вы можете самостоятельно оформить получение квитанций в электронном виде, зарегистрировавшись в личном кабинете lkf.bashgaz.ru. Начните пользоваться его преимуществами уже сегодня.

Напоминаем, показания с установленных приборов учета газа нужно передавать ежемесячно до 25 числа. Производить оплату необходимо до 10 числа.