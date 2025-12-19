-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
19 Декабря , 12:26

«Газпром межрегионгаз Уфа» учит цифровой грамотности

По республике проходят уроки в рамках проекта «Бабуля Гуля платит за газ».

предоставлено «Газпром межрегионгаз Уфа»
Фото: предоставлено «Газпром межрегионгаз Уфа»

Специалисты компании «Газпром межрегионгаз Уфа» продолжают образовательные мероприятия для людей старшего поколения на территории Республики Башкортостан. Уроки цифровой грамотности проходят в абонентских участках компании в рамках социально-образовательного проекта «Бабуля Гуля платит за газ». Благодаря проекту пенсионеры осваивают цифровые сервисы компании: личный кабинет, электронные квитанции и онлайн-платежи.

Специалисты помогают пенсионерам:

— Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании;

— Освоить его основные функции: передать показания счетчиков, просмотреть историю начислений и платежей, получить квитанцию;

— Оформить подписку на электронные квитанции, чтобы оперативно видеть все данные в личном кабинете или на электронной почте;

— Безопасно оплачивать услуги онлайн через личный кабинет.

«Наша задача — не просто предоставлять услуги, а делать их доступными и комфортными для всех категорий абонентов. Проект «Бабуля Гуля платит за газ» — это ответ на запрос старшего поколения, которое хочет идти в ногу со временем, но часто сталкивается с техническими барьерами», — отмечает советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Анастасия Кенина.

Вы можете самостоятельно оформить получение квитанций в электронном виде, зарегистрировавшись в личном кабинете lkf.bashgaz.ru. Начните пользоваться его преимуществами уже сегодня.

Напоминаем, показания с установленных приборов учета газа нужно передавать ежемесячно до 25 числа. Производить оплату необходимо до 10 числа.

Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru