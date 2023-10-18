Работодатели Башкортостана, в том числе ИП и НКО, смогут получить субсидию до 140 тысяч рублей при трудоустройстве инвалидов

Помощь от государства работодатели смогут получить в двух случаях:



— трудоустройство человека с инвалидностью сверх региональной квоты;



— прием на работу на предприятия и ИП, где учредитель — также инвалид или общественные организации инвалидов.



В первом случае господдержка составит 4,5 МРОТ с учетом суммы уплаченных страховых взносов и районных коэффициентов. Это около 105 тыс. рублей на каждого привлеченного работника. Субсидия предоставляется в три этапа, чтобы помочь работнику с инвалидностью адаптироваться и закрепиться в компании надолго. Первый платеж в размере 1 МРОТ поступает через месяц после приема на работу, второй в размере 1,5 МРОТ — через три месяца, третий в размере 2 МРОТ— через полгода.



Во втором случае государство профинансирует расходы на наем нового сотрудника в размере 6 МРОТ. Это около 140 тыс. рублей на каждого привлеченного работника. Последовательность выплат аналогичная – в три транша субсидиями в 1 МРОТ, 2 МРОТ и 3 МРОТ.



Как принять участие в программе?



Нужно подать заявку на портале «Работа России» и указать в отдельном поле, что рабочие места предоставляются сверх установленной квоты. Либо выбрать из списка — индивидуальный предприниматель из категории инвалидов, общество инвалидов, учредитель – гражданин с инвалидностью.



Подробности — на сайте: https://vk.cc/crIHDY



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