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Общество
18 Октября , 11:44

Работодатели Башкортостана, в том числе ИП и НКО, смогут получить субсидию до 140 тысяч рублей при трудоустройстве инвалидов

Минтруд России предложил расширить программу субсидирования найма: https://vk.cc/crIHC3

Помощь от государства работодатели смогут получить в двух случаях:

— трудоустройство человека с инвалидностью сверх региональной квоты;

— прием на работу на предприятия и ИП, где учредитель — также инвалид или общественные организации инвалидов.

В первом случае господдержка составит 4,5 МРОТ с учетом суммы уплаченных страховых взносов и районных коэффициентов. Это около 105 тыс. рублей на каждого привлеченного работника. Субсидия предоставляется в три этапа, чтобы помочь работнику с инвалидностью адаптироваться и закрепиться в компании надолго. Первый платеж в размере 1 МРОТ поступает через месяц после приема на работу, второй в размере 1,5 МРОТ — через три месяца, третий в размере 2 МРОТ— через полгода.

Во втором случае государство профинансирует расходы на наем нового сотрудника в размере 6 МРОТ. Это около 140 тыс. рублей на каждого привлеченного работника. Последовательность выплат аналогичная – в три транша субсидиями в 1 МРОТ, 2 МРОТ и 3 МРОТ.

Как принять участие в программе?

Нужно подать заявку на портале «Работа России» и указать в отдельном поле, что рабочие места предоставляются сверх установленной квоты. Либо выбрать из списка — индивидуальный предприниматель из категории инвалидов, общество инвалидов, учредитель – гражданин с инвалидностью.

Подробности — на сайте: https://vk.cc/crIHDY

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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