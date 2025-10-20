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Общество

Общество
13 Августа , 10:00
Глава Башкирии ответил на вопрос о продаже госактивов
Общество
22 Мая , 05:03
Блогер из Башкирии покорил Эверест
Общество
24 Февраля , 05:34
В Иркутске прошел форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»
Общество
20 Октября 2025, 07:18
Башкортостан стал участником региональных дней Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»
Общество
16 Октября 2025, 09:29
Жители Башкортостана смогут оформлять налоговые вычеты через Госуслуги
Общество
25 Июля 2025, 07:37
733 заявки из Башкортостана подали на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи
Общество
16 Мая 2025, 06:46
Делегация Башкортостана принимает участие в Международном экономическом форуме
Общество
15 Мая 2025, 05:28
В Уфе стартовал образовательный проект для региональных команд
Общество
14 Мая 2025, 08:55
23 мая в Башкортостане начнется основной этап ЕГЭ
Общество
11 Апреля 2025, 12:12
В Башкортостане презентуют третий сборник историй участников СВО
Общество
10 Апреля 2025, 09:42
Башкортостан – лидер по числу волонтеров голосования за объекты благоустройства
Общество
10 Апреля 2025, 05:05
Заработал сайт Международной ассоциации по проверке фактов
Общество
7 Апреля 2025, 07:00
К жительнице Башкирии пришел в гости бобер
Общество
4 Апреля 2025, 10:44
Вопросами поддержки участников СВО и их близких займется Госсовет России
Общество
13 Февраля 2025, 11:18
Присягу гражданина России начнут приносить с 14 лет
Общество
9 Февраля 2025, 08:30
С 1 февраля пенсия в Башкирии вырастет на 9,5%
Общество
16 Декабря 2024, 09:23
Владимир Путин назвал главные задачи для Национального центра «Россия»
Общество
16 Ноября 2024, 04:17
О Парке Кирова, троллейбусах и здоровом информационном пространстве
Общество
28 Октября 2024, 11:20
В Стерлитамаке девочка за бонусы в игре лишила свою маму денег
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