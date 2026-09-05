В Башкирии показали как тушат пожары с неба

В начале осени корреспондентам «Башинформа» посчастливилось побывать на занятиях пилотов пожарно‑спасательного вертолёта Госкомитета Башкирии по ЧС. Несмотря на большую нагрузку в минувшем сезоне, экипаж не прекращает совершенствовать мастерство.

Путь к месту тренировки недолгий: получив координаты, журналисты быстро добрались до точки — излучины реки Белой, рядом с которой раскинулись небольшие, но глубокие озёра. Едва успел остыть мотор редакционной машины, как тишину разорвал нарастающий рокот: сначала едва уловимый, похожий на размеренные удары палкой по туго натянутому полотну, а затем — мощный, ровный гул лопастей.

К работе приступил Ка‑32А11ВС со своим экипажем: пилотами Владиславом Кудакаевым и Артёмом Шабриным, а также бортмехаником Александром Богдановичем. Вертолёт завис над водоёмом, забрал воду, поднялся выше, сделал круг и сбросил её на условный очаг пожара. Процедура повторялась несколько раз — и каждый раз выглядела по‑настоящему впечатляюще.

Пока шла тренировка, журналисты побеседовали с представителем Госкомитета по ЧС. Он напомнил, что Ка‑32А11ВС производят на Кумертауском авиапредприятии, и подчеркнул: вертолёты серии «Ка» башкирского производства востребованы во всём мире. Это надёжная техника, способная работать в любую погоду, манёвренная и эффективная как в горах и лесах, так и в городской среде.

Специалист подробно рассказал о противопожарном оснащении машины. Для тушения применяют водосливное устройство ВСУ‑5: при висении забор воды с глубины от 0,5 м занимает примерно минуту — это удобно для небольших водоёмов. Также используется мягкая ёмкость на тросе объёмом 5000 л: она заполняется за 17 секунд, но требует глубины не менее 1,5 м. Зато при сбросе она способна выдавать до 900 л/с, накрывая значительные площади.

Среди прочего вертолёт оборудован прожектором SX‑16, громкоговорителем, внешней подвеской и метеорадаром — это позволяет выполнять задачи круглосуточно. С 2022 года экипажи, прозванные «Ястребами», занимаются авиаразведкой, отслеживают пожары и паводки, ищут и спасают людей, тушат возгорания в лесах и на промышленных объектах. За время работы они выполнили свыше 100 вылетов, общий налёт превысил 500 часов. Пилоты ликвидировали десятки очагов огня и провели ряд эвакуаций. Соосная схема винтов и современное оборудование помогают сохранять надёжность даже в непростых метеоусловиях — поэтому авиация ЧС стала важнейшим звеном в предотвращении и ликвидации катастроф в республике.

Вертолёт приземлился, но двигатели не заглушили. По рации прозвучало приглашение для журналистов «Башинформа» подняться на борт.

Репортёры поспешили к «Ястребу». Казалось, машина словно ожила и торопила: «Скорее, сейчас поднимемся — и ты увидишь настоящую мощь и простор!» Рёв моторов и вихрь от вращающихся лопастей убеждали лучше любых слов. Журналисты стремительно заняли места в салоне, и вертолёт оторвался от земли. Земля стремительно уходила вниз, пейзаж сжимался до рамок иллюминатора, а река превращалась в тонкую серебряную ленту. Ощущение полёта было почти волшебным, но для экипажа это была привычная работа.

«Слева — командир, справа — бортмеханик, каждый следит за своим сектором», — пояснил Владислав Кудакаев.

Первый этап — учебный полёт над окрестностями. Даже в тренировочном режиме отчётливо чувствовалась слаженность действий: Владислав уверенно управлял машиной, а Александр внимательно отслеживал обстановку снаружи.

С высоты 300 метров разглядеть мелкие детали непросто, но экипаж замечал всё: и рыбака, притаившегося у воды, и птиц, с которыми важно не столкнуться. Для защиты от пернатых предусмотрена специальная сетка.

Вскоре вертолёт приблизился к водоёму и снова завис в воздухе. Удерживать многотонную машину неподвижно над водой — особое искусство. В этот момент звук двигателя менялся, лопасти словно начинали рубить воздух с новой силой: ведь ёмкость с водой весила около пяти тонн — больше, чем сам вертолёт.

Забор воды происходит во время висения. Сброс контролирует бортмеханик: он нажимает кнопку, клапан открывается, и вода выливается разом. «Это как ведро в колодце: набралось, закрылось, сбросили», — позже объяснили пилоты.

Когда вода обрушивается вниз, с земли это выглядит как сплошная водяная стена, гасящая пламя. Через полчаса вертолёт вернулся на площадку. Шум роторов постепенно стих, журналисты сняли наушники и покинули кабину. Вместе с ними вышли и те, для кого спасение жизней — ежедневная профессия.

Экипаж несёт круглосуточное дежурство и готов вылететь по первому сигналу — будь то пожар, поиск пропавших или эвакуация.

«Мы регулярно тренируемся, — подчёркивает командир Вячеслав Дегтярёв, курирующий подготовку экипажей. — У нас есть настоящие герои: например, Александр награждён медалью от Владимира Владимировича Путина за спасение людей. А Владислав уверенно пилотирует даже в самых непростых условиях».

Одним из самых заметных эпизодов в истории команды стало тушение крупного пожара на складе Wildberries в августе. Экипаж поднялся в воздух уже через 30 минут после сигнала. Очаг быстро обнаружили, а подходящий водоём для забора воды оказался всего в полутора‑двух километрах от горящего здания.

«Мы просто выполняем свою работу», — скромно замечает Владислав, когда его спрашивают о проявленном мужестве.

По словам Кудакаева, за два вылета команда совершила 40 сливов — по 20 в каждом. Заход выполняли с наветренной стороны, чтобы дым и жар не мешали пилотированию, а воду сбрасывали с высоты 30–40 метров. Сначала локализовали огонь по периметру, а затем постепенно приближались к центру возгорания. В результате пожар был полностью ликвидирован, при этом соседние здания и наземные расчёты пожарных не пострадали.

Помимо тушения пожаров, экипаж участвует в поисковых и спасательных операциях. Одна из самых запоминающихся миссий случилась три года назад в Узяне (Белорецкий район): из‑за лесного пожара группа людей оказалась отрезанной на крутом склоне.

«Площадка была сильно наклонена, но лётчик сумел аккуратно посадить машину, — вспоминает Александр Богданович. — Мы эвакуировали сразу десять человек, доставили их в безопасное место, а потом вернулись и забрали остальных вместе с руководителем группы».

Каждый вылет требует высочайшей квалификации. Владислав Кудакаев начинал карьеру в санитарной авиации на «Ансате», а после того как республика приобрела Ка‑32, прошёл переподготовку в Хабаровске.

«Эта машина — другого класса: она крупнее, устойчивее, пилотировать её в чём‑то проще, — говорит он. — Поначалу было непросто привыкнуть к массе и инерции, но сейчас мы чувствуем себя уверенно».

Артём Шабрин с детства мечтал стать лётчиком. «Думал, что буду пилотировать самолёт, а в итоге стал вертолётчиком, — улыбается он. — И ни разу не пожалел о своём выборе».

Лётчик‑инструктор Вячеслав Дегтярёв служит с 1993 года; как и многие пилоты команды, он окончил Уфимское вертолётное училище.

«Вместе с нами учился Денис Чернавин, — добавляет Кудакаев. — Мы очень гордимся нашим товарищем: он настоящий герой».

Экипаж всегда находится в состоянии готовности: тревога может прозвучать в любой момент.

«Главное — это желание и профессиональное образование, — уверен Дегтярёв. — Любые трудности преодолимы, если есть цель».

«Это наша работа, — говорит Александр. — И мы стараемся выполнять её так, чтобы главным результатом были спасённые жизни и потушенные пожары».

Уходя с аэродрома, журналисты оглянулись: «Ястреб» спокойно стоял на месте, готовый к новому вылету. На паллетах сушилось водосливное «ведро». Хотелось верить, что следующий день начнётся без сигнала «Тревога». Но каждое утро команда тщательно проверяет технику, отрабатывает навыки и ждёт вызова. Для них это профессия, а для жителей республики — надёжная защита и шанс на спасение.

Источник и фото: ИА «Башинформ»