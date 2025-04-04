Вопросами поддержки участников СВО и их близких займется Госсовет России

Среди задач новой госструктуры – координация усилий федеральных и региональных органов власти, работа над повышением эффективности мероприятий в субъектах Российской Федерации, а также отработка комплекса вопросов по поддержке ветеранов боевых действий – от оказания медицинской помощи до реабилитации, трудоустройства и адаптации к мирной жизни.

– Сегодня наши общие усилия по поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и их семей – должны выйти на новый уровень. Наш долг – сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни. И к этому должны быть готовы все: федеральные и региональные органы власти, социальные и спортивные организации, общество, бизнес. Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах поддержки. Наша задача – обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов СВО гарантированный единый базовый объем мер поддержки. И комиссия Госсовета должна стать площадкой для его выработки, – рассказал Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин также подчеркнул, что комиссия создана не только на период СВО – она продолжит свою работу до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе, быстро и качественно.

Сейчас всеми вопросами помощи ветеранам СВО занимается государственный фонд «Защитники Отечества» – его создали два года назад, в 2023 году. Филиалы госфонда есть в каждом субъекте Российской Федерации. По словам его председателя Анны Цивилевой, за это время фонд помог решить более 2 миллионов запросов.

– Фонд «Защитники Отечества» получает запросы напрямую от самих ветеранов и членов их семей. А комиссия – это государственная структура, которая будет обеспечивать бесшовное взаимодействие между профильными министерствами и ведомствами в связке с фондом, – отметила Анна Цивилева.

Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. В Башкортостане по указу Главы Республики Радия Хабирова он стал еще и Годом участников спецоперации и их семей. Поэтому вопросам поддержки военнослужащих и их близких будет уделено особое внимание.

– Мы начали эту работу. Понятно, что действуют государственные меры поддержки военнослужащих и членов семей, мы выделяем на это средства. Но важно прежде всего человеческое отношение к ребятам. Компетенция и интеллект – главное в этой работе. И, конечно, мы мечтаем, чтобы ребята вернулись домой с победой живыми и невредимыми. А о тех, кто пострадал, будем заботиться, – подчеркнул Радий Хабиров.

В правительстве республики разработали более 40 мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом можно узнать в специальном чат-боте https://t.me/MPodderzhkiBashkortostanBot и на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан https://mintrud.bashkortostan.ru/activity/39327/

За два года работы в филиал госфонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан обратились более 108 тысяч раз по различным вопросам – по мерам поддержки, выплатам, оказанию юридической и медицинской помощи, трудоустройству. Из них 101 тысячу обращений отработали. Решать вопросы военнослужащим помогают социальные координаторы – их в республике 106. Подробнее о работе республиканского филиала фонда здесь: https://vk.com/public220653548

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, без выходных. Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02.

Автор - Лариса Исхакова, фото - пресс-служба Госсовета РФ.