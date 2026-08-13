Глава Башкирии ответил на вопрос о продаже госактивов

Касательно «Башспирта» Хабиров отметил, что предприятие хоть и несёт кредитную нагрузку и является непростым с точки зрения ведения бизнеса, продавать его нецелесообразно. Завод продолжает работать, пять лет назад было запущено новое производство. По словам главы республики, актив не настолько привлекателен, чтобы рассчитывать на выгодную сделку. Радий Хабиров также подчеркнул, что предложения о покупке поступают по самым разным объектам региона — от аэропорта до санаториев. «Нету ни одного объекта, по которому не приходили бы и не вели разговоры. Я периодически, поверьте, отбиваю там одну за другой волны интересов по принципу „такая корова нужна самому“», — отметил он.

Ранее вопрос о приватизации затрагивал, в частности, санатории «Ассы» и «Танып»: в сентябре 2024 года их включили в план приватизации, чтобы оценить инвестиционный потенциал. Однако в июле 2026 года по инициативе Хабирова объекты исключили из этого плана. Ключевым аргументом стала социальная роль санаториев: они участвуют в реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодняшний день в республиканских санаториях отдохнули свыше 9 тысяч участников СВО и их родственников.

При этом отказ от приватизации не предполагает отказа от развития: власти намерены модернизировать санатории, в том числе за счёт внебюджетных инвестиций. Так, санаторий «Красноусольск» планирует за собственные средства расширить номерной фонд на 200 мест.

Особо жёсткую позицию глава республики обозначил в отношении «Башкиравтодора». По словам Хабирова, предприятие должно оставаться в собственности региона, и в обозримом будущем приватизация не требуется: «В обозримом будущем я не вижу там необходимости в приватизации, потому что он нужен нам самим». Он также напомнил, что после попытки рейдерского захвата в прошлом году власти приложили значительные усилия, чтобы стабилизировать ситуацию: существенно нарастили портфель заказов и фактически вывели предприятие из кризисного состояния.

Источник и фото: Горобзор.ру