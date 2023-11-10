Когда лёгкие — тяжёлые

Министерство здравоохранения объявило о Неделе профилактики заболеваний органов дыхания, ее итоги подведут во Всемирный день борьбы с пневмонией 12 ноября. Ну а сейчас самое время обратиться к специалисту, чтобы выяснить: чем вызван такой интерес к заболеваниям органов дыхания? Об этом газете «Республика Башкортостан» рассказала главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения РБ, заведующая отделением пульмонологии клиники БГМУ, кандидат медицинских наук Лилия КОЗЫРЕВА.

— Лилия Сергеевна, болезни органов дыхания — одни из самых распространенных. Каковы их симптомы? Какую опасность они несут?

— Сегодня именно они занимают примерно третье-пятое место среди причин смертности во всем мире. Они бывают инфекционные, когда вирусы, бактерии, грибы попадают в организм и вызывают воспалительные заболевания: бронхит, пневмонию, ангину и другие. Аллергические заболевания органов дыхания появляются из-за пыльцы, пищевых и бытовых частиц — эти аллергены могут спровоцировать даже бронхиальную астму. Аутоиммунные болезни органов дыхательной системы возникают, когда в организме происходит сбой и он начинает вырабатывать вещества, направленные против собственных клеток. Пример такого воздействия — фиброз легких. Есть и наследственные — человек предрасположен к развитию некоторых недугов на генном уровне.

Самые известные из них — пневмония, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Менее известные, но быстро прогрессирующие и вызывающие тяжелую дыхательную недостаточность — интерстициальные поражения легких, в том числе постковидные.

Чаще всего болезни органов дыхания проявляются одышкой (нехваткой воздуха), затруднением дыхания, кашлем. А в случае пневмонии наблюдаются повышение температуры, интоксикация, в тяжелых случаях повреждение всех органов и систем.

И если об опасности острой пневмонии знают все, то коварство таких хронических заболеваний, как обструктивная болезнь легких, тяжелая неконтролируемая астма, интерстициальные заболевания легких с прогрессирующим фиброзом, недооценивается пациентами.

— Что служит триггером для развития этих болезней? ОРВИ, которую раз в год переносит каждый человек, ведет к более опасным заболеваниям?

— У каждой патологии есть свои факторы риска — внешние и внутренние. Перечислю наиболее частые.

Курение. Причем как активное, так и пассивное. У курящих людей риск возникновения хронической обструктивной болезни легких превышает 80-90 процентов. Все прочие болезни дыхательной системы также провоцируются курением.

Воздействие аллергенов. Увеличение перечня и присутствия аллергенов в окружающей среде приводит к тому, что каждые десять лет заболеваемость бронхиальной астмой увеличивается в полтора раза и больше.

Воздействие пыли, паров кислот, щелочей. Риск заболеваний дыхательной системы при работе на производствах, где используются потенциально вредные для дыхания вещества (угольная, асбестовая, горнорудная, машиностроительная промышленность, деревообрабатывающее и текстильное производство), значительно повышен.

Загрязнение воздуха. Бытовое — пыль, дым, смог, чистящие средства, микрочастицы различных материалов — вызывает развитие болезней и способствует более тяжелому их протеканию.

Избыточный вес и ожирение. Это вызывает одышку, требует усиленной работы не только сердца, но и легких и, кроме того, является одной из основных причин ночного апноэ (остановки дыхания).

Неправильное питание. Недостаток или острый дефицит таких полезных элементов, как витамины С и Е, бета-каротин, флавоноиды, магний, селен и омега-3, может быть одним из катализаторов заболевания астмой.

Что касается ОРВИ, то у человека с нормальной иммунной системой она не вызывает никаких опасных осложнений. А у пациентов из так называемых групп риска респираторная инфекция может привести к развитию пневмонии, тяжелому обострению хронических заболеваний или явиться пусковым моментом для манифестации аутоиммунных заболеваний.

— Насколько COVID-19 усложнил жизнь и потенциальных пациентов, и врачей-пульмонологов? Чего ждать? Каких осложнений? Надо ли продолжать вакцинацию? Если не от COVID-19, то какие прививки все же необходимы, чтобы «не остаться без легких»?

— Мы сегодня говорим так: кого COVID-19 не убил, того покалечил. Последствия перенесенного COVID-19 разнообразны, и у каждого человека они индивидуальны в зависимости от поражения того или иного органа и системы. Но мы констатируем совершенно точно, что такие заболевания, как астма и ХОБЛ, стали протекать с более частыми обострениями. Плюс мы стали чаще диагностировать новые случаи этих заболеваний у молодых пациентов.

COVID-19 спровоцировал развитие огромного количества аутоиммунных поражений легких с тяжелым течением и прогрессирующей дыхательной недостаточностью. К сожалению, продолжительность жизни таких пациентов даже меньше, чем у онкологических. И сегодня практически нет препаратов, способных значимо затормозить эти процессы.

— Можно ли предотвратить заболевания органов дыхания?

— «Профилактировать» в нашем случае — это минимизировать воздействие на организм факторов, повышающих риск развития болезней, и укреплять иммунитет. С чего начинам? Бросаем курить! Курение — самый значимый фактор повреждения дыхательных путей. Именно поэтому главной профилактической мерой в отношении патологии органов дыхания является отказ от него. Причем важен именно полный отказ, а не сокращение количества выкуриваемых сигарет, переход на сигареты с меньшим содержанием никотина или альтернативные формы курения.

Чтобы сохранить здоровье легких, необходимо придерживаться следующих принципов: использовать средства защиты органов дыхания при работе в пыльных, загрязненных помещениях; часто проветривать жилье или рабочее место; делать дыхательную гимнастику; регулярно (в идеале — ежедневно) проводить влажную уборку; поддерживать нормальную влажность воздуха.

И, конечно, высокую устойчивость организма человека к неблагоприятным внешним факторам обеспечивает здоровый образ жизни. Это физическая активность — прогулки на свежем воздухе, езда на велосипеде, плавание как оптимальный способ, позволяющий улучшить не только легочную функцию, но и состояние сердца и сосудов. Человеку необходимо выработать рациональный режим труда и отдыха. Переутомление никому не идет на пользу. Своевременный отдых и здоровый 7-8-часовой ночной сон делают наш организм более сильным. Не забывайте и о сбалансированном питании. Оно должно содержать в себе все необходимые для полноценной работы организма питательные вещества, витамины, микроэлементы, аминокислоты.

Такой же необходимой мерой профилактики является вакцинация — противогриппозная, противодифтерийная, противотуберкулезная, противопневмококковая (особенно в период подготовки к эпидсезону острых инфекционных заболеваний).