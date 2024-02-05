Россияне хорошо относятся к отечественной косметике, одежде и мебели

Аналитическое исследование «Отношение российских пользователей соцмедиа к отечественному производству непродовольственных товаров народного потребления» проводилось для Минпромторга России с июля по ноябрь 2023 года. Рассмотрели более 26 тыс. содержательных комментариев. Цикл социологических опросов об отечественных брендах проводился с июня по ноябрь 2023 года в сети методом River Sampling среди 10 000 россиян старше 18 лет.

Итоги исследования свидетельствуют, что в целом российская аудитория соцмедиа позитивно относится к трем из четырех категорий отечественных товаров: косметики (73 %), одежды (55 %) и мебели (53 %). 41 % позитивных комментариев зафиксировали в отношении бытовой техники.

Аналитики «Диалога» отметили, что пользователи порой заблуждаются, поскольку ошибочно считают отечественные торговые марки иностранными из-за названия, которое написано латинскими буквами. Однако судя по комментариям пользователей, есть основание полагать, что россияне стали больше обращать внимания на отечественных производителей и стереотипу о невысоком качестве российской продукции подвержены меньше.

Мнение россиян относительно качества отечественных товаров, по данным онлайн-социологии «Вебера» за июнь–ноябрь 2023 года, разделилось примерно в равных пропорциях:

34 % считают отечественную продукцию качественной,

37 % придерживаются обратного мнения,

29 % затрудняются в оценке качества российских товаров.

По словам Елены Удаловой, начальника управления социологии АНО «Диалог» и руководителя социологического агентства «Вебер», оставляют потенциал для роста позитивных оценок и вовлечения новых потребителей.

— Мы фиксируем, что сегодня большинство россиян (63 %) считают уход иностранных брендов позитивным явлением для российской экономики, а почти половина (48 %) позитивно относятся к российским предпринимателям. К категориям брендов, где у нас есть наибольший потенциал для роста, опрошенные чаще всего относят технику и электронику (21 %), при этом лишь 16 % выступают за возвращение иностранных брендов, что лишний раз подчеркивает — большинство граждан в первую очередь желают развития и появления новых российских товаров, нежели возвращения зарубежных, — подчеркнула Елена Удалова.

Самой обсуждаемой категорией товаров российского производства по результатам аналитического исследования стала «Одежда». По данной теме было зафиксировано более 926 тыс. сообщений и более 303 тыс. комментариев.

На территории Башкортостана функционирует около 300 предприятий легкой промышленности с численностью более 5 тыс. сотрудников. По словам Александра Шельдяева, заместителя премьер-министра — министра промышленности, энергетики и инноваций республики, власти региона уделяют особое внимание развитию отрасли.

В соцмедиа производители одежды из Башкортостана стараются представить себя широко — ведут сайты и страницы, размещают информацию о продукции, общаются с пользователями. На слуху у жителей республики такие производители одежды как MADYART (Уфа) — известный российский бренд женской одежды; «Оптри» (Уфа) — производитель трикотажной и швейной школьной формы; «Малыш» (Нефтекамск) — производитель детской одежды и текстиля и «Ишимбайский трикотаж» — известный в республике производитель одежды, а также «Фабрика Заспорт» — олимпийская форма России, брендовая одежда для мужчин и женщин, производство в ОЭЗ Алга и «БК-Текстиль» (Салават) — бренд комфортной мужской и женской одежды Marten wear.

— Нам поручено к 2025 году удвоить (по сравнению с 2019 годом) объем производства в легкой промышленности. Все предпосылки к этому есть. Открытие новых предприятий осуществляется, в том числе, с учетом мер господдержки: компенсация затрат на приобретение сырья, оборудования плюс нефинансовые меры поддержки, связанные с кадрами, сертификацией продукции, — пояснил Александр Шельдяев.