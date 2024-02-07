Береги зубы смолоду: уфимский стоматолог рассказала о важности ухода за полостью рта

За ответами на эти вопросы мы обратились к Зульфие Мингазовой, стоматологу-терапевту высшей категории ГБУЗ РБ стоматологическая поликлиника № 2 Уфы.
— Зульфия Замировна, насколько тема гигиены полости рта актуальна сегодня?
— Результаты исследований показывают, что проблема с основными стоматологическими заболеваниями (кариесом и болезнями пародонта) в России достаточно серьезна. По некоторым данным, распространенность кариеса зубов у детей в разных регионах нашей страны колеблется от 60 до 95%, а количество воспалительных заболеваний пародонта у школьников достигает 80%. Цифры говорят сами за себя.
Стоит подчеркнуть, что проблемы ротовой полости касаются не только зубов. Зуб — это орган, такой же, как и все остальные органы нашего организма. И в нем все взаимосвязано. Рот является входными воротами в организм, поэтому изменения в органах и тканях полости рта могут быть первыми сигналами расстройства общего здоровья человека. Кариозные полости могут провоцировать частые простудные и вирусные заболевания, даже отсутствие хотя бы одного из зубов может влиять на речь, жевание и даже осанку и позвоночник. А болезни десен могут сигнализировать о заболеваниях крови или эндокринной системы.
— От чего зависит состояние зубов? Не секрет, что некоторые люди мучаются с зубами с детства, а кто-то и в пожилом возрасте не знает проблем…
— Состояние зубов зависит от нескольких факторов. Серьезную роль играет генетика. Но все же 90% здоровья полости рта определяется правильным уходом! Это понятие комплексное и включает в себя и домашние, и стоматологические процедуры. Если не пренебрегать правилами, кариес и другие проблемы не будут беспокоить, а в будущем не придётся тратить время и деньги на лечение зубов.
— Почему здоровье зубов стало проблемой современного человека? Бытует мнение: «Наши предки как-то обходились без зубной щетки и пасты, и мы обойдемся»…
— Да, не все понимают, зачем нужно чистить зубы утром и вечером, полагая, что это лишнее. Стереотип «наши предки как-то обходились без этого, и ничего…» совершенно неверный. Прототип современной щетки, которая сегодня стоит у каждого человека в ванной комнате, появился в 18 веке, а массовый выпуск щеток начался в 19-м. Но это вовсе не значит, что предшествующие поколения не заботились о гигиене зубов. Просто они использовали другие средства — дубовую кору, травы, смолу.
— О чем нужно помнить каждому человеку, который хочет, чтобы зубы и десны были здоровыми?
— Забота о зубах и полости рта включает в себя регулярную чистку утром и вечером, использование нитей и ополаскивателей в течение дня, осмотр стоматолога каждые полгода и, если это необходимо, — своевременное лечение! Можно использовать ирригаторы, специальные жвачки, конфеты, в составе которых есть ксилиты. Это помогает очищать зубы. Дома можно полоскать рот отваром ромашки, шалфея, делать содо-солевые ванночки.
— Многие, часто даже взрослые люди, до сих пор боятся идти к стоматологу…
— Как правило, большинство пациентов обращается к врачу уже при появлении неприятных симптомов, а еще чаще — когда уже «сильно болит». Несвоевременное лечение кариеса может привести к более сложным проблемам с зубами и деснами — пульпитам, удалению нервов, периодонтитам, подвижности зубов, что зачастую приводит к тому, что зубы уже тяжело сохранить! А бояться стоматолога совершенно неправильно! Сейчас лечение абсолютно безболезненно! В арсенале врача — эффективные быстродействующие анестетики, современные препараты и прекрасные материалы!
Нельзя не сказать, что образ жизни тоже влияет на здоровье зубов. Правильное питание — употребление творога и рыбы, прогулки на свежем воздухе, разные активности — тоже очень важны! Все это плюс гигиена полости рта, посещение стоматолога сделает зубы здоровыми, дыхание свежим и приятным, а улыбку привлекательной!
Источник: Молодёжная газета