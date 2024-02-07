Береги зубы смолоду: уфимский стоматолог рассказала о важности ухода за полостью рта

За ответами на эти вопросы мы обратились к Зульфие Мингазовой, стоматологу-терапевту высшей категории ГБУЗ РБ стоматологическая поликлиника № 2 Уфы.

— Зульфия Замировна, насколько тема гигиены полости рта актуальна сегодня?

— Результаты исследований показывают, что проблема с основными стоматологическими заболеваниями (кариесом и болезнями пародонта) в России достаточно серьезна. По некоторым данным, распространенность кариеса зубов у детей в разных регионах нашей страны колеблется от 60 до 95%, а количество воспалительных заболеваний пародонта у школьников достигает 80%. Цифры говорят сами за себя.

Стоит подчеркнуть, что проблемы ротовой полости касаются не только зубов. Зуб — это орган, такой же, как и все остальные органы нашего организма. И в нем все взаимосвязано. Рот является входными воротами в организм, поэтому изменения в органах и тканях полости рта могут быть первыми сигналами расстройства общего здоровья человека. Кариозные полости могут провоцировать частые простудные и вирусные заболевания, даже отсутствие хотя бы одного из зубов может влиять на речь, жевание и даже осанку и позвоночник. А болезни десен могут сигнализировать о заболеваниях крови или эндокринной системы.

— От чего зависит состояние зубов? Не секрет, что некоторые люди мучаются с зубами с детства, а кто-то и в пожилом возрасте не знает проблем…

— Состояние зубов зависит от нескольких факторов. Серьезную роль играет генетика. Но все же 90% здоровья полости рта определяется правильным уходом! Это понятие комплексное и включает в себя и домашние, и стоматологические процедуры. Если не пренебрегать правилами, кариес и другие проблемы не будут беспокоить, а в будущем не придётся тратить время и деньги на лечение зубов.

— Почему здоровье зубов стало проблемой современного человека? Бытует мнение: «Наши предки как-то обходились без зубной щетки и пасты, и мы обойдемся»…

— Да, не все понимают, зачем нужно чистить зубы утром и вечером, полагая, что это лишнее. Стереотип «наши предки как-то обходились без этого, и ничего…» совершенно неверный. Прототип современной щетки, которая сегодня стоит у каждого человека в ванной комнате, появился в 18 веке, а массовый выпуск щеток начался в 19-м. Но это вовсе не значит, что предшествующие поколения не заботились о гигиене зубов. Просто они использовали другие средства — дубовую кору, травы, смолу.

— О чем нужно помнить каждому человеку, который хочет, чтобы зубы и десны были здоровыми?