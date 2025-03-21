+2 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Республика сегодня
21 Марта , 14:08

Федеральные эксперты прокомментировали развитие науки в Башкирии

В Уфе обсудили научные достижения Башкортостана.

Федеральные эксперты прокомментировали развитие науки в Башкирии
Федеральные эксперты прокомментировали развитие науки в Башкирии

На площадке Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ прошла стратегическая сессия с участием представителей Министерства науки и высшего образования РФ и учёных из 30+ регионов. Олег Белявский, директор Российского центра научной информации, подчеркнул лидерство республики:
«По предварительным данным социологических опросов, Башкортостан не просто входит в число лидеров среди регионов-участников научных центров — он занимает первое место. Надеюсь, темпы развития сохранятся на прежнем уровне».

«Республика очень сильно продвинулась в плане технологического развития. Я знаю довольно много реальных истинных учёных, которые здесь работают, поэтому перспективы очень хорошие. Настоящее шикарное, а будущее, я думаю, просто восхитительное», – говорит заместитель руководителя минобрнауки РФ Дмитрий Пышный

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, отметила, что четыре ведущих вуза республики вошли в федеральную программу «Приоритет 2030», а научные прорывы, включая агробиотехнологии, укрепляют экономическую независимость России. «Достижения учёных Башкортостана уникальны. Их работа — стратегический ресурс для страны. Нельзя останавливаться на достигнутом», — добавила сенатор.

Мероприятие также включило обсуждение госпрограммы НТР и вовлечения молодёжи в инновационные проекты.

Фото:Олег Яровиков.

Источник: ИА "Башинформ". 

Автор:Юлия Кононова
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru