ОТ КРЫЛАТОГО КОНЯ ДО ПОЮЩЕЙ КУНИЦЫ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Продукцию мастеров оценивала по специальным протоколам экспертная комиссия.

Валерий Богомолов приехал оценивать башкирские сувениры из Москвы. Он директор художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия».

– Как отличить работу, близкую к произведению искусства, от просто красивой работы?

– Мы ездим по регионам и собираем вместе удивительных мастеров. У нас в стране живёт много самородков – они таланты от Бога, их нигде не учили, но они работают с любовью. Глядя на их работы, невозможно ошибиться: они уникальны и бесценны. Выставку «Уникальная Россия» организуют шестой год, этой зимой она будет работать с 23 января по 8 февраля в центре Москвы, возле Кремля. И мы ищем участников.

– А если сегодня в Стерлитамаке собрались не все самородки Башкирии?

– Если вы не смогли попасть на сегодняшний конкурс, можно заявить о себе, зайдя на сайтhttps://уникальнаяроссия.рус.

– Поделитесь впечатлениями от увиденного сегодня.

– Сегодня мы оцениваем номинацию «Этнографичекский сувенир», и мне хочется отметить высокий художественный уровень работ: многие из них достойны того, чтобы быть представленными в других регионах и в Центральной России.

– Как ремесленнику расти и развиваться в любимом деле?

– Нужно путешествовать, участвовать в выставках и конкурсах, общаться с собратьями по цеху. Необходимо присматриваться к мерам государственной поддержки в русле развития креативных индустрий. Мы видим, как люди открывают магазины, выходят на производственные мощности.

– Мастер должен быть ещё и экономистом, и маркетологом?

– Проблема в том, что мастеру трудно самому оценить свои работы, определить их стоимость. Чтобы сориентироваться и назначить равновесную цену, важно пообщаться с профессиональным сообществом и экспертами. Я желаю ремесленникам не находиться только в своём мирке, а выходить в большой мир.