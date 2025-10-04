ОТ КРЫЛАТОГО КОНЯ ДО ПОЮЩЕЙ КУНИЦЫ

Как кукла, сделанная своими руками, меняет жизнь к лучшему? О чём иногда «плачет» мыло? За сколько дней можно смастерить игрушку, которая объединит всю республику? Гости республиканского конкурса «Туристический сувенир – Республика Башкортостан – 2025» любовались авторскими работами и совершали маленькие счастливые открытия.
Визитка события
Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» – это отраслевая награда за достижения в области создания сувенирной продукции. Республиканский этап был организован в Стерлитамаке администрацией города при поддержке министерства предпринимательства и туризма и министерства культуры Республики Башкортостан. В 13 номинациях республиканского конкурса участвовали 135 ремесленников из городов и сёл региона.
По итогам конкурса будет составлен список туристических сувениров, авторы которых в декабре представят наш регион в общенациональном финале всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге.
ГЕРОЙ ПОГОВОРОК
Вера Габдуллина привезла на конкурс уникальные пряники. Она состоит в Гильдии мастеров пряничных дел и знаменщиков России:
– Я пеку пряники только 4 года. По профессии я учитель, а пряники – это и хобби, и удовольствие, и труд. Во-первых, это занятие радует и меня и других, во-вторых, оно уже переросло из увлечения в мою основную работу.
– Лучший подарок – это, как известно, книга. Как Вы думаете, будет человеку приятно, если подарить ему пряник?
– Раньше, когда не было тортов и пирожных, медовый пряник был главным лакомством. Народ о прянике даже поговорки сложил: «И кнутом, и пряником», например. И мы восстанавливаем, возвращаем традиции, чтобы пряник стал подарком. Красивые, расписные, они хороши и для малышей, и для взрослых.
Конкурс «Туристический сувенир – Республика Башкортостан – 2025» объединил 120 ремесленников. Они представили свои работы в 12 номинациях. Эксперты подводят итоги, сегодня состоится награждение лучших мастеров.
МАМА, КУПИ «АНТИТЕЛЕФОН»!
Надпись «Быстрее самоката» на деревянной гнедой палке-лошадке – весёлый призыв к игре. А яркие кубики-головоломки – приглашение для детей и взрослых отложить телефон и взяться за ум. Нафис Ахмадрахимов, создатель умных игрушек из Уфы, так и называет свои изделия – «антителефон» и «антиинтернет». Чтобы открыть шкатулку-конверт, придётся хорошенько подумать. Чтобы изготовить трещотку из цветущего курая, нужно побыть внимательным. Деревянные крестики-нолики можно раскладывать прямо на парте. А в завораживающий балансир интересно играть только компанией – вот так одной игрушкой можно подружить одноклассников.
– Во всё это мы играли в детстве, я просто вспомнил и воплотил в дереве, – рассказывает ремесленник. – Теперь идеи игрушек летят ко мне со всей республики, я не успеваю их делать.
Чтобы изготовить деревянную подвижную змейку, мастеру нужно два часа. Нафис берёт длинную змейку, складывает из неё куб и бережно обнимает ладонью. На каждой грани – гербы городов и районов Башкортостана:
– Эта игрушка о том, что мы – вместе.
НАРЯД ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКА
Марс Султанов – самарский башкир, мастер-шорник. Он шьёт башкирские меховые шапки («бурек») и дважды побеждал со своими изделиями в конкурсе «Башкорт Аты». Среди этих головных уборов на любой вкус есть даже шапки для фанатов хоккейного клуба «Салават Юлаев». Изготавливается эта тёплая красота от двух до четырёх дней.
– Мне нравится работать с натуральными материалами – мехом, кожей. Для меня важно не просто заниматься ремеслом, но и продвигать родную культуру, – признаётся Марс. – А для того, чтобы стать шорником, нужна, пожалуй, только аккуратность. Всему остальному можно научиться.
Гюзель Ибрагимова из Зубово изготавливает крафтовое мыло и знает многое как о технологиях авторского производства, так и о характере своего продукта. Оказывается, мыло может плакать: это происходит от резкой смены влажности или перепада температур. К счастью, радоваться мылу нравится больше: оно сияет, благоухает и обнимает кожу ласковой пеной. Ремесленники знают: всё, что сделано своими руками, хранит энергию жизни. И меняет её к лучшему.
СЛОВО ЭКСПЕРТУ
Продукцию мастеров оценивала по специальным протоколам экспертная комиссия.
Валерий Богомолов приехал оценивать башкирские сувениры из Москвы. Он директор художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия».
– Как отличить работу, близкую к произведению искусства, от просто красивой работы?
– Мы ездим по регионам и собираем вместе удивительных мастеров. У нас в стране живёт много самородков – они таланты от Бога, их нигде не учили, но они работают с любовью. Глядя на их работы, невозможно ошибиться: они уникальны и бесценны. Выставку «Уникальная Россия» организуют шестой год, этой зимой она будет работать с 23 января по 8 февраля в центре Москвы, возле Кремля. И мы ищем участников.
– А если сегодня в Стерлитамаке собрались не все самородки Башкирии?
– Если вы не смогли попасть на сегодняшний конкурс, можно заявить о себе, зайдя на сайтhttps://уникальнаяроссия.рус.
– Поделитесь впечатлениями от увиденного сегодня.
– Сегодня мы оцениваем номинацию «Этнографичекский сувенир», и мне хочется отметить высокий художественный уровень работ: многие из них достойны того, чтобы быть представленными в других регионах и в Центральной России.
– Как ремесленнику расти и развиваться в любимом деле?
– Нужно путешествовать, участвовать в выставках и конкурсах, общаться с собратьями по цеху. Необходимо присматриваться к мерам государственной поддержки в русле развития креативных индустрий. Мы видим, как люди открывают магазины, выходят на производственные мощности.
– Мастер должен быть ещё и экономистом, и маркетологом?
– Проблема в том, что мастеру трудно самому оценить свои работы, определить их стоимость. Чтобы сориентироваться и назначить равновесную цену, важно пообщаться с профессиональным сообществом и экспертами. Я желаю ремесленникам не находиться только в своём мирке, а выходить в большой мир.
ДЛЯ ВАС, МАСТЕРА!
Финал конкурса «Туристический сувенир – Республика Башкортостан» завершился церемонией награждения. Глава администрации города Эмиль Шаймарданов и министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина приветствовали участников, награждали победителей и призёров и благодарили мастеров нашей республики за труд, а экспертную комиссию – за их продвижение и поддержку.
Также во второй конкурсный день для мастеров организовали экспертную коллаборацию «Ремесленничество и народно-художественный промысел: креативный взгляд на экономику».
– Каждый год на федеральном уровне конкурса «Туристический сувенир» звучит Башкортостан как регион, получающий наибольшее количество наград. Две недели назад на встрече с Радием Фаритовичем Хабировым было решено, что наше Министерство будет проводить для ремесленников обучающие мероприятия, готовить витрину ремесленной деятельности и ремесленные площадки, оказывать финансовую поддержку, консолидировать и удовлетворять ваши запросы, – обратилась к мастерам Светлана Верещагина. – Сегодня мы смотрим на ремесленников не только как на творцов и создателей красивого и уникального. Вы – люди, которые будут вносить вклад в экономику республики. Для этого необходимо, чтобы вы хорошо зарабатывали. Первый фактор успеха – качественный продукт, второй – рынки сбыта, с которыми мы тоже будем вам помогать.
К ТАЛАНТАМ – БЕРЕЖНО
Руководитель Центра «Мой бизнес» Аида Салимова рассказала участникам конкурса об эффективных способах продвижения авторской продукции в русле развития креативных индустрий:
– Башкортостан красив и богат не только природными ресурсами, но и в первую очередь социальным капиталом – талантливыми людьми. Туристический сувенир – это то, что остаётся в сердцах, когда люди возвращаются из путешествий. В Башкортостане выстроена система поддержки ремесленничества, она продолжает активно развиваться в направлении бережного и заботливого отношения к предпринимателям. Многие наши мастера, обратившиеся к государству за помощью, сегодня известны в России и за рубежом.
Говоря об экономической значимости креативных индустрий, эксперт подчеркнула: у процесса создания творческими людьми уникальных вещей должна быть и сильная экономическая сторона. Сегодня каждый ремесленник Башкортостана может участвовать в мероприятиях Центра «Мой креативный бизнес». Так, в образовательно-акселерационной программе «Старт вкреативных индустриях» 176 человек участвовали в формате онлайн-интенсива, 50 – очно.
Ремесленники могут представить свой проект на Часе креативных индустрий у Главы Республики Башкортостан и получить поддержку в виде налоговых льгот, земельных участков и т.д.
ЗАЛОГ СПОКОЙСТВИЯ
Бухгалтер Оксана Полещук ответила на насущные вопросы людей, которые монетизируют свой талант.
Эксперт пояснила, как и на чём можно сэкономить, получив патент. Участники коллаборации узнали, почему начинать путь в бизнес лучше со статуса самозанятого и какую систему налогообложения целесообразно выбрать в дальнейшем в зависимости от дохода. И, конечно, укрепились в убеждении: легализация бизнеса – залог спокойствия.
О том, почему ремесленники могут не маркировать свой продукт в «Честном знаке», рассказалПредставитель Ассоциации предпринимателей РБ Евгений Блохин. Суть «Честного знака» как системы цифровой маркировки и прослеживания товаров заключается в том, чтобы бороться с контрафактом и защищать потребителя от фальсифицированных товаров, гарантируя высокое качество. Но дело в том, что в системе обязательной маркировки товаров предусмотрены исключения для ремесленных товаров. Это государственное решение стало результатом тщательного анализа специфики традиционных промыслов и их роли в сохранении культурного наследия.
Конкурс «Туристический сувенир – Республика Башкортостан – 2025» стал для творческих людей возможностью больше понять о том, что такое креативные индустрии, выстроить диалог с властью и увидеть новые пути к своему покупателю и клиенту. Вдохновения и успеха вам, мастера!
Екатерина Яковлева