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Школа
22 Марта , 21:14

В Башкирии состоялся День открытых дверей «Родители Башкортостана – за здоровое питание!»

В гимназии № 4 Стерлитамака родители гимназистов, члены Общественной палаты, журналисты и фотокорреспонденты дегустировали блюда из гимназического меню и задавали вопросы ответственным за питание.

В Башкирии состоялся День открытых дверей «Родители Башкортостана – за здоровое питание!»
В Башкирии состоялся День открытых дверей «Родители Башкортостана – за здоровое питание!»

– Из 1184 гимназистов питаются 877 человек, – говорит заместитель директора Гульнара Нургалиевна Батталова. – Все младшеклассники завтракают (первая смена) и обедают (вторая смена). Питание для них бесплатное. В среднем и старшем звене охвачены горячим питанием 48 процентов ребят. Меню составляется с учётом сезона: весеннее отличается от осеннего и зимнего.  

– Подростки едят лучше, чем малыши, – делится наблюдениями шеф-повар Альбина Фаатовна Суфиянова. – Что лично мне больше всего нравится из наших блюд? Творожные запеканки и омлеты. Супы, каши, вторые блюда – всё готовим с любовью. Почему дети плохо едят? Во многом это зависит от домашних пищевых привычек. Если дома готовят, например, супы и молочные каши, а не сидят на магазинных пельменях и фастфуде, дети и в гимназии едят охотнее.

С любыми вопросами по питанию школьников родители могут обратиться к руководству школ, а также напрямую к руководителю ООО «Центр социального питания» Дмитрию Викторовичу Затолокину: 8917-440-41-80.

Автор:Екатерина Яковлева
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