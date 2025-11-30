Ирина Головкова из Башкирии воспитывает пять дочерей

Про огонь, который никогда не погаснет.

Быть многодетной матерью – большое счастье и большая ответственность. Ирина Головкова вместе с супругом Евгением воспитывает пять дочерей. О том, как становятся многодетными родителями, о жизненных приоритетах, радостях и трудностях материнства, мы поговорили с директором ГК «Гарант» Ириной Владимировной Головковой в канун Дня матери.



Всё начинается с семьи



Чтобы растить детей счастливыми и здоровыми, их надо любить. Этой простой истине будущих мам учат в их собственных семьях. Ирина Плаксеева росла старшим ребёнком в многодетной семье – их у родителей трое.

– И у нас очень хорошие отношения с братом и сестрой, мы до сих пор друзья, – рассказывает Ирина. – Поскольку я старшая, то мне приходилось помогать родителям по дому. Это меня многому научило. А детей растили папа и мама. Папа хотел пятерых, но не получилось…

– Почему?

– В 1991 году мы приехали в Стерлитамак из Абхазии беженцами. Ни кола, ни двора, только сумки с вещами и трое маленьких детей. Много времени ушло на то, чтобы встать на ноги, ведь родители начинали с нуля. Поэтому нас только трое.

Вся сознательная жизнь Ирины прошла в Стерлитамаке: здесь она училась, вышла замуж, родила детей.

– А как вы встретились с будущим мужем?

– Всё произошло обыденно. Познакомились мы на улице. Просто гуляли. Он влюбился. Нам было по 18 лет. Через год мы поженились. И сразу захотели детей. Сначала планировали троих. Ну а потом родились ещё две дочки.

– Ваш супруг их обожает?

– Женя очень любит своих девочек. Он с виду вроде такой суровый, серьёзный, всё-таки коммерческий директор частного предприятия. А при них тает.

– Он сам родом из какой семьи?

– Из обычной. Их у родителей двое: он и младший брат. Но любовь к детям у него тоже в крови.



«Модельное агентство» Ирины Головковой



– Я обратила внимание на то, что все женщины в вашей семье – и большие, и маленькие – очень стройные, подтянутые, в идеальной спортивной форме. Это генетика?

– Не только, – смеётся Ирина. – В моём случае это ещё и результаты упорного труда. В ходе каждой беременности я набирала по тридцать килограммов, с которыми потом всячески стремилась расстаться. А вообще, вы правы: у нас все девочки стройняшки. Мои подруги называют нас «модельным агентством» Головковых.

– Познакомьте меня с вашими очаровательными дочками.

– Самым долгожданным событием для нас с мужем, а также для дедушек и бабушек стало рождение первенца. Когда появилась Оля, мы были не совсем готовы к родительству, нам с Женей было по 20. Оля изменила нашу жизнь, придала ей особый смысл. Я вдруг осознала себя человеком, затеплившим огонь, который, я надеюсь, никогда не погаснет.

– Вас наверняка спрашивали о том, что причина вашей многодетности кроется в желании дождаться сына?

– Я, конечно, очень хотела мальчика. Одного. Но детей у нас много не поэтому. Что ж, буду ждать внуков. Старшая дочь в сентябре вышла замуж за одноклассника, им по 22 года, и они уже успели проверить свои чувства. Она – преподаватель английского языка, очень любит детей и охотно с ними работает. С Олей нам было тяжело расставаться в связи с её замужеством. Особенно первый месяц был трудным. Хотя с зятем я знакома давно, и наша семья приняла его хорошо.

Через два с половиной года после рождения Ольги в семье появилась Виктория. Сейчас она учится в Башкирском медицинском университете на педиатрическом факультете. Ей 19 лет, и она тоже любит детей. Ирина признаётся, что скучает по Виктории и всегда плачет, когда после выходных провожает дочь на учёбу.

Третья дочь Головковых, 12-летняя Александра, должна была идти в полицейский класс. Как в шутку сказала Ирина, «одна будет учить, вторая лечить, третья охранять». У Саши мечта – стать инспектором по делам несовершеннолетних. Законы, Уголовный кодекс, криминалистика – эти понятия знакомы Саше с детства. Сейчас она учится в 4-й гимназии, но планов поступить в полицейский класс не оставляет.

Валерии семь лет, этой осенью она пошла в первый класс. Вся семья присутствовала на праздничной школьной линейке. Валерия очень любит учиться. На портале Учи.ру в осеннем школьном марафоне она заняла первое место. Учится не потому, что заставляют, а потому, что интересно. А ещё Лера очень быстро осваивает компьютер. Лизе пять, она ходит в детский сад, а ещё с удовольствием посещает шахматный кружок и пальчиковую мастерскую, где лепит, рисует красками и песком.



Все разные, но одинаково любимые



Конечно, у каждой девочки в семье свой характер. Ольга очень собранная, педантичная, щепетильная. Виктория – ранимая и в то же время упорная, будет добиваться поставленной цели, что бы ни случилось.

Александра – активная, позитивная, весёлая. Рядом с ней не соскучишься, у неё много друзей.

Валерия – милая и старательная девочка, ей всё легко даётся. Лера умеет располагать к себе людей.

У Лизы характер вспыльчивый, импульсивный, она не видит перед собой никаких препятствий, если что-то задумала. Лиза с Лерой подружки, им хорошо, когда они вместе. Им никто не нужен: ни телевизор, ни телефон, ни сверстники.

– Ваши девочки как относятся к тому, что в доме много детей?

– Если у моих детей спросить про многодетность, они скажут, что это круто, – признаётся Ирина. – Они рады, что есть друг у друга.

– А ревности не бывает?

– Нет. Когда я их целую перед сном, каждой непременно говорю: «Спасибо, что ты у меня есть!»

Трудно быть мамой?

– А по дому вы всё успеваете? – спрашиваю Ирину. – Вы ведь работающая многодетная мама.

– Да, в свои 43 года я имею 17 лет официального трудового стажа. А насчёт того, чтобы всюду успевать… Всё успеть нереально. Всё равно расставляешь приоритеты. Самое важное для меня – выслушать своих дочек, понять, что их тревожит, волнует, быть рядом с ними в любой ситуации. А бытовые дела – потом. Это не значит, что у нас дома хаос. У каждого есть свои маленькие обязанности, и вместе мы справляемся с домашними делами.

– Даже у Лизы?

– Она, кстати, лучше всех убирается. И любит это делать. Её даже просить не нужно.

Саша отвечает за посудомойку и за кошку Боню. Валерия помогает Лизе в уборке.

У всех девочек есть свои комнаты. И их никто не занимает. Комнаты ждут, когда их хозяйки придут навестить свою маму.

– Вы счастливая женщина?

– Да. Потому что рядом со мной настоящий мужчина – мой муж. Он сильный, ответственный. При этом внимательный и заботливый. А ещё он исполняет мои мечты: «Хочешь на море? Поедем все вместе на море».

Террасу я очень хотела, он построил её своими руками. В том, что у нас свой дом, заслуга мужа. Огород – моё хобби, куда я никого, кроме Жени, не пускаю. Он занимается деревьями, а я всем остальным.

Когда мы ждём нашего папу с работы, в доме идеальная чистота и вкусно пахнет. Наш папа главный, и все это понимают.

– Тяжело быть многодетной мамой?

– Непросто. Надо иметь моральную силу, что бы стать другом и опорой для каждого ребёнка. В жизни всякое случается. А в остальном не так уж сложно, ведь сейчас век техники: стиральных и посудомоечных машин, кухонных комбайнов и мультиварок. И в детском садике, и в школе я чувствую поддержку и понимание. Если обращаюсь в госструктуры, везде вежливо встречают и объясняют, как собрать документы.

– В октябре вам вручили медаль «Материнская слава». Это было приятно?

– Конечно. И денежное вознаграждение к медали пришлось очень кстати, как раз к свадьбе старшей дочери.



Сердце матери



Ирина призналась мне, что когда ждала второго ребёнка, никак не могла понять, как свою безусловную любовь к первой дочери она сможет разделить на двоих.

– Но любви не стало меньше, – улыбается Ирина. – Просто моё материнское сердце стало больше. А потом ещё раз, и ещё, и ещё. Когда я вижу, как Лиза берёт не одну конфету, а две, потому что рядом Лера, я радуюсь, что у меня такие девочки.

– А что значит мать в жизни человека?

– Каждой взрослой маме нужна своя мама. Чтобы та обняла её и сказала: «Ты моя маленькая девочка!» Достаточно всего пять минут побыть ребёнком, чтобы вернуться к своим детям сильной и нежной. Поэтому всех мам я хочу поздравить с нашим общим праздником. Всем здоровья и любви!

Фото из семейного архива.