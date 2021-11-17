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Антитеррор

Антитеррористическая комиссия Республики Башкортостан: 8 (347) 280-80-15

ФСБ России: 8 (495) 224-22-22, 8 (800) 224-22-22

Телефон дежурного УФСБ по РБ: 8 (3472) 72-99-44

Телефон доверия УФСБ по РБ: 8 (3472) 73-73-72

МВД России: 8 (800) 222-74-47, 8 (495) 667-74-47

Дежурная часть МВД по РБ: 8 (347) 272-08-05, 8 (347)279-39-02

Телефон доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92

 

МЧС России: 8 (495) 449-99-99

МЧС по РБ: (347) 233-99-99

 

Телефоны оперативных служб в случае чрезвычайных ситуаций

Единая диспетчерская служба: 112

Пожарная служба: 01; 101 (с мобильного)

Полиция: 02; 102 (с мобильного)

Скорая медицинская помощь: 03; 103 (с мобильного)

Аварийная газовая служба: 04; 104 (с мобильного)

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
news@srgazeta.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
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Отдел кадров
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