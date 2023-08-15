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15 Августа , 20:42

Временно перекроют движение

В связи с проведением фестиваля гостеприимства «Купец 2.0»  

Временно перекроют движение
Временно перекроют движение

В связи с проведением фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» с 6 часов 18 августа до 6 часов  20 августа будет закрыто движение по ул. Худайбердина (односторонние дороги) на участках от ул. Мира до ул. Карла Маркса, а также пересечение ул. Комсомольской с ул. Худайбердина.

В связи с этим движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
- маршрут №1 – Колхозный рынок – Дом Быта - ж/д вокзал – ул.7-ое Ноября – Троллейбусное депо – кольцо Сода – завод СК – пр.Ленина – Колхозный рынок;
- маршрут №2 – Колхозный рынок – пр.Ленина – завод СК – кольцо Сода и в обратном направлении;
- маршрут №3 - Колхозный рынок – Дом Быта – кольцо ж/д вокзала – ул.Льва Толстого – пр.Ленина – Первомайск – пр.Ленина – Дом Быта – Колхозный рынок.
- маршруты №№6,7,8,9,10,13,14,17,19 - без изменений.

По информации сектора транспорта и связи и отдела по взаимодействию с общественными институтами

Автор:Алексей Матвеев
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