Студентка из Уфы опровергла молодежные стереотипы о жизни на селе

Одной из участниц IV Молодежного гражданского форума Приволжского федерального округа, который проходит в эти дни в Бурзянском районе, стала 19-летняя студентка первого курса Башкирского аграрного университета Аделина Яшельбаева. Она учится на технолога общественного питания, а до этого закончила Аургазинский колледж и уже имеет профессию повара-кондитера.

Девушка призналась, что участвует в подобных форумах впервые. Поэтому ее впечатлил масштаб мероприятия и природа Бурзянского района. Также она приобрела здесь много полезной информации и новых знакомых.

Кроме этого, Аделина поделилась своим мнением по поводу того, почему молодежь не особо стремится переезжать в сельскую местность. По ее словам, большую роль в формировании отрицательного образа глубинки играют стереотипы: отсутствует инфраструктура, нет необходимых удобств, удаленность от городов.

- На самом же деле это не так, - считает она. - Я считаю, что и в сельской местности можно найти достойное применение молодым людям. Сама я родом из Учалов, училась в сельской местности. Буду ли я работать в городе или на селе - вопрос времени.

Источник: https://bv02.info/news/forumy/2023-08-23/studentka-iz-ufy-oprovergla-molodezhnye-stereotipy-o-zhizni-na-sele-3399963