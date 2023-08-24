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24 Августа , 14:32

В Стерлитамаке отремонтировали улицу Западную

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на четырехполосном участке улицы Западной протяженностью более 1,2 км обновили асфальтобетонное покрытие,  установили новые гранитные бордюры, отремонтировали обочины, нанесли горизонтальную разметку

В Стерлитамаке отремонтировали улицу Западную
В Стерлитамаке отремонтировали улицу Западную
- Западная улица обеспечивает заезд в город с Раевского тракта и трассы Р-240 Уфа – Оренбург. На этой улице располагаются промышленные и автотранспортные предприятия, магазины, регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД, автовокзал Стерлитамака. К тому же, здесь ходит общественный транспорт, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.
На ремонт улицы Западной направили более 32 млн рублей. 

Всего в 2023 году в Стерлитамаке отремонтируют 39 участков дорог общей протяженностью 17 км, в том числе 8 объектов – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
В Стерлитамаке отремонтировали улицу Западную
В Стерлитамаке отремонтировали улицу Западную
В Стерлитамаке отремонтировали улицу Западную
В Стерлитамаке отремонтировали улицу Западную
В Стерлитамаке отремонтировали улицу Западную
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"Стерлитамакский рабочий"

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