В Стерлитамаке отремонтировали улицу Западную

- Западная улица обеспечивает заезд в город с Раевского тракта и трассы Р-240 Уфа – Оренбург. На этой улице располагаются промышленные и автотранспортные предприятия, магазины, регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД, автовокзал Стерлитамака. К тому же, здесь ходит общественный транспорт, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.



На ремонт улицы Западной направили более 32 млн рублей.





Всего в 2023 году в Стерлитамаке отремонтируют 39 участков дорог общей протяженностью 17 км, в том числе 8 объектов – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».