В столице Башкирии идет реконструкция сада им. Аксакова

"Раньше я сбегал с работы на Советскую площадь, чтобы посмотреть, как устанавливают памятник генералу Шаймуратову) А сейчас сбегаю с работы посмотреть, как идут дела в саду им. Аксакова))



Здесь все очень неплохо. Наводим порядок на всей территории. Этот парк будет отличаться от многих других, которые мы благоустраиваем в Башкортостане – он будет очень камерным, уютным. Уверен, обновленный сад им. Аксакова придется по душе нашим жителям.



Как и обещали, в День Республики, 11 октября, мы его откроем", - написал Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях.