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24 Августа , 16:28

В столице Башкирии идет реконструкция сада им. Аксакова

Открытие планируется 11 октября, в День Республики

"Раньше я сбегал с работы на Советскую площадь, чтобы посмотреть, как устанавливают памятник генералу Шаймуратову) А сейчас сбегаю с работы посмотреть, как идут дела в саду им. Аксакова))

Здесь все очень неплохо. Наводим порядок на всей территории. Этот парк будет отличаться от многих других, которые мы благоустраиваем в Башкортостане – он будет очень камерным, уютным. Уверен, обновленный сад им. Аксакова придется по душе нашим жителям.

Как и обещали, в День Республики, 11 октября, мы его откроем", - написал Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях.

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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