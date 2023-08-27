Тамара Тансыккужина провела сеанс одновременной игры в шашки в Санкт-Петербурге

Соперниками неоднократных чемпионок мира стали юные шашисты Санкт-Петербурга. Они расположились в уютном дворике на Большой Конюшенной – по соседству с башкирским этнодвором «Страна кочевников – край легенд». Матч длился около полутора часов, доставив бурю эмоций и игрокам, и зрителям. Многие делали селфи со знаменитыми спортсменками прямо во время игры, снимали видео и, конечно, активно болели.

После игры Тамара Тансыккужина поделилась своими впечатлениями с корреспондентом "Республики Башкортостан".

– Сыграли около 50 партий, было много разрядников, кандидатов в мастера спорта. Три человека победили, девять сыграли вничью. Мы с Никой давали совместный сеанс, он немного сложнее, чем обычный. Потому что мы друг за другом, и каждый думает о своем. И иногда собственный план нарушается твоим товарищем. Да и ребята тут неплохие, они будут играть в первенстве России по своим возрастам. Дети довольны, и мы тоже довольны.

– Вам удалось посетить какие-то площадки Дней Башкортостана в Петербурге?

– Конечо. Все очень зрелищно, много людей. Я посмотрела выступление музыкантов филармонии, народные танцы. Все очень нравится.

Также "РБ" задала несколько вопросов Нике Леопольдовой.

– Понравилась игра?

– Все прошло очень интересно, сюда собрались сильные игроки. Было здорово с ними посостязаться.

– Вам доводилось играть с нашей прославленной шашисткой Тамарой Тансыккужиной?

– Да, конечно. Она не просто очень сильный игрок – у Тамары мощная энергетика, и это всегда держит ее соперника в напряжении.

– А что вы знаете о Башкирии?

– Мед, Салават Юлаев.